ພາຍຸເຂດຮ້ອນເຊິນຕິງ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນ ສປປ ລາວ

ພາຍຸເຂດຮ້ອນເຊິນຕິງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະເກີດການເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທັງຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະສະບຽງ
ອາຫານໃນລາວອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການ
ສັງຄົມ ຖະແຫຼງວ່າພາຍຸເຂດຮ້ອນເຊິນຕິງ ທີ່ພັດເຂົ້າມາລາວໃນຊ່ວງວັນທີ 15 ຫາ 23
ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນແຂວງອັດຕະປືແລ້ວ ຍັງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນເຂດ 49 ເມືອງ ໃນແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ໄຊຍະບູລີ
ບໍລິຄຳໄຊ ແລະເຊກອງ.
ທັງນີ້ໂດຍຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມພົບວ່າ ໃນເຂດ 49 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ມີ
ປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຈຳນວນຢ່າງໜ້ອຍ 16,256 ຄົນ
ຫຼື 3,864 ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນເຂດ 373 ບ້ານ ແລະເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍໄປຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງ 288 ຫຼັງ ທັງຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນ ໂດຍບໍ່ຮວມເຖິງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະການ
ເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນໍ້ານ້ອຍ ໃນແຂວງອັດຕະປື ແຕກ ແຕ່ຢາງໃດ
ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດ ເມືອງສັງທອງ ແລະເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະແຂວງ
ໄຊສົມບູນ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນເຊິນຕິງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ
ບູນເຕີມ ສີສຸພັນທະວົງ ຫົວໜ້າກອງພະຍາກອນອາກາດ ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ
ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຜົນກະທົບຂອງມັນກະມີຫຼາຍແຂວງເນາະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ລົມແຮງ ກໍຄືຢູ່
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄຊສົມບູນ ຊຽງຂວາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະໄດ້ຮັບຝົນຕົກ
ໜັກ ນີ້ກະໄດ້ຮັບສ່ວນນຶ່ງເນາະ ຢູ່ທີ່ເຂດ ເມືອງສັງທອງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ທີ່
ມີຝົນຕົກໜັກຫຼາຍ ນີ້ກະຢູ່ເຂດທ່າໂທມ ເມືອງວຽງທອງ ໄຊຍະບູລີເນາະ ເຂດ
ປາກລາຍ ເຂດເມືອງແກ່ນທ້າວນີ້ໄດ້ຮັບຝົນຕົກໜັກໆຫຼາຍແລ້ວນີ້.”
ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະສະບຽງອາຫານໃນລາວຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ແຜນການຜະລິດເຂົ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ແສນຕັນ ໃນປີ 2018 ນີ້
ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ກວ້າງກວ່າ
1 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະມີສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍ 4.2 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ຜະລິດເຂົ້າຮວມ 4.22 ລ້ານໂຕນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນຜົນຜະລິດເຂົານາແຊງ 475,600 ໂຕນ ເຂົ້ານາປີ 3,553,000 ໂຕນ ແລະເຂົ້າໄຮ່ 2 ແສນໂຕນຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ໂດຍຄາດໝາຍວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ປະຊາຊົນລາວຈະຕ້ອງການບໍລິໂພກ
ເຂົ້າໃນປະລິມານຮວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 2.7 ລ້ານໂຕນ ແລະເກັບໄວ້ໃນຄັງແຮ່ສຸກເສີນ 4
ແສນໂຕນ ນອກຈາກນັ້ນກໍຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກໍາການແປຮູບພາຍໃນ
ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 6 ແສນໂຕນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດທັງເປັນທາງການ ແລະ
ບໍ່ເປັນທາງການ ໃນປະລິມານຮວມ 4 ແສນຕັນດັ່ງກ່າວ.
ນອກຈາກນັ້ນການປູກເຂົ້າຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທັງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະນໍ້າຖ້ວມອີກດ້ວຍດັ່ງຈະເຫັນ
ໄດ້ຈາກລະດູແລ້ງປີ 2017 ທີ່ກະເສດຕະກອນລາວໃນທົ່ວປະເທດ ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້
ໃນເນື້ອທີ່ຮວມພຽງ 94, 700 ກວ່າເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 75 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ ແລະ
ໃນຫລາຍເຂດກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 35 ເປີເຊັນຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ລະບຸວ່າພາຍຸ
ເຊີນກາເມື່ອປີ 2017 ເຮັດໃຫ້ນາໃນລາວເສຍຫາຍໄປ 37,800 ກວ່າເຮັກຕາ ສັດລ້ຽງ
ປະເພດງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະສັດປີກອີກກວ່າ 23,500 ໂຕທີ່ສູນຫາຍໄປກັບກະແສ
ນໍ້າ ແລະອື່ນໆທີ່ຄິດເປັນຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 55 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ສຳລັບຜົນເສຍ
ຫາຍຈາກພາຍຸເຊິນຕິງໃນປີ 2018 ນີ້ກໍເຊື່ອວ່າຈະເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜົນກະທົບຈາກ
ພາຍຸເຊີນກາໃນປີ 2017 ຢ່າງແນ່ນອນ.
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