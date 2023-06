ລາຍງານປະຈໍາປີ 2023 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກຂອງກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໄດ້​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ວ່າ ເໝືອນກັນກັບ​ 3 ປີ​ຜ່ານ​ມາ ປະ​ເທດນີ້​ຍັງສືບ​ຕໍ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ ກຸ່ມທີ 2 ຫຼື Tiers 2 ຂອງ​ທັງ​ໝົດທີ່​ມີ 3 ກຸ່ມ. ​ກຸ່ມ​ທີ 2 ນີ້ໝາຍເຖິງ​ພວກ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຍັງຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກຕິດຕາມ​ສິ້ງ​ຊອມ​ເບິ່ງ​ຢູ່. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕ່ຳ​ສຸດໃນ​ການຕ້ານການຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໂດຍລວມແລ້ວ ໄດ້ດໍາເນີນຄວາມພະຍາມຫລາຍ ຂຶ້ນເພື່ອປັບ ປຸງຫລາຍດ້ານຊຶ່ງ​ລວມມີ ການເພີ້ມການສືບສວນກໍ​ລະ​ນີ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ທີ່ກຳ​ເນີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດຫລື SEZ, ເປີດຫ້ອງການຂອງກົມຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ATD) ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງໄດ້ ດໍາເນີນການກວດກາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງ​ໜ້າ ຕໍ່ 306 ບໍລິສັດໃນ SEZ ​ແຫ່ງນັ້ນ ແລະເປີດການ​ດຳ​ເນີນຄະ​ດີການຄ້າມະນຸດ 6 ຄະ​ດີ ແລະ ເຈລະຈາບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ຫລື MOU ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົວແທນສະຫະພັນ ກຳມະບານລາວເຂົ້າໄປເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄດ້.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ໍາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ທີ່ສໍາຄັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ ດຳເນີນຄະດີ​ຕໍ່ພວກຄ້າມະນຸດ 9 ຄົນ ໃນສອງຄະດີທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາແຕ່ສານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໂທດ​ພວກ​ຄ້າ​ມະນຸດຄົນ​ໃດ​ເລີຍ​ໃນ​ປີ 202, ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໂທດ​ຜູ້​ຄ້າ​ມະນຸດ 10 ຄົນ​ໃນ​ປີ 2021. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸຕົວ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໜ້ອຍ​ລົງ, ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄວ້​ໃຫ້​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ແກ່​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດທີ່​ເປັນ​ເພດ​ຊາຍ ແລະ​ພວກ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ຫລື LGBTQI+. ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດ ແລະຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນທີ່​ເປັນ​ຈຸດຜ່ານ ນັ້ນຍັງຕໍ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການລິເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຖະບານ​ຢູ່​ກໍ​ຕາມ.



ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້ລາຍງານໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ພວກຄ້າມະນຸດຂູດຮີດຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທັງຄົນພາຍໃນ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນລາວ, ແລະຂູດຮີດຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່​ໄປຈາກລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ພວກເຂົາຍັງໃຊ້ດິນແດນລາວເປັນ​ທາງ​ຜ່ານ ເພື່ອຂົນ ສົ່ງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່​ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ໄປປະເທດອື່ນໆ ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດນັ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ອ່ານ​ສະ​ຫລຸບ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

The Government of Laos does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking but is making significant efforts to do so. The government demonstrated overall increasing efforts compared to the previous reporting period, considering the impact of the COVID-19 pandemic, if any, on its anti-trafficking capacity; therefore Laos remained on Tier 2. These efforts included increasing investigations into trafficking cases originating in special economic zones (SEZs), opening an office of the Anti-Trafficking Department (ATD) inside one SEZ, initiating inspections of companies within SEZs, and negotiating an MOU to ensure Lao Federation of Trade Unions (LFTU) representatives had access to SEZs. The government also significantly increased the number of potential victims it removed from SEZs, identified more male victims, and significantly increased the number of victims it referred to services. However, the government did not meet the minimum standards in several key areas. Courts did not convict any traffickers. Authorities identified fewer victims, and victim protection services were disproportionately unavailable to male victims of trafficking and members of LGBTQI+ communities. Anti-trafficking awareness and capacity among border officials in key transit areas remained low despite ongoing government training initiatives.