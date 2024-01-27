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ບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ທະນະບັດເງິນກີບຂອງ ສປປ ລາວ.
ທະນະບັດເງິນກີບຂອງ ສປປ ລາວ.

ບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້ ເພາະຄວາມຈິງກໍຄືຄ່າເງິນກີບໄດ້ເລີ້ມຕົກຕໍ່າລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.

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ຟັງລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ຄ່າເງິນກີບຂອງລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວຢືນຢັນວ່າ ການເພີ້ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນລະຫວ່າງທະນາ ຄານລັດກັບທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນເພື່ອທີ່ຈະດຶງເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາການຕົກຕໍ່າຂອງຄ່າເງິນກີບໄດ້ເລີຍ ເພາະປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບ ຕົກຕໍ່າລົງກໍຄື ຕະຫຼາດການເງິນ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນສະຖຽນລະພາບ ຂອງເງິນກີບ ອັນເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຊໍາລະບັນຊີເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກ ແລະປະເຊີນກັບການຂາດເຂີນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຮຸນແຮງອີກດ້ວຍ ເພາະນັກທຸລະກິດລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດບໍ່ຍອມຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກໍານົດ ຈຶ່ງພາກັນແລກປ່ຽນເງິນ ນອກທະ ນາຄານ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເອກະຊົນໄດ້ຖືກສັ່ງປິດໄປທັງໝົດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີການລັກລອບແລກປ່ຽນເລື້ອຍໆມາໂດຍທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນບັນຫານີ້ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວກໍຕາມ, ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວຢືນຢັນວ່າ:

“ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລາວນິເນາະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາມີບັນຫາກະທົບມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວລະ, ອັດຕາແລກປ່ຽນກໍເລີ້ມປັ່ນປ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນປີ 2021-2022, ອັນນີ້ກໍຍັງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ເນາະ ໃນສ່ວນຂອງເງິນເຟີ້ໂຕນີ້ນະ ເປັນເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຈາກລາຄານໍ້າມັນເປັນຫຼັກ ແລ້ວເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວນີ້ຖືວ່າ ເປັນເງິນເຟີ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ເພາະລາວນິ ເຂົານໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໂດຍກົງ.”

ທັງນີ້ໃນປີ 2023 ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຂະຫຍາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໃນລະບົບທະນາຄານ 2 ຄັ້ງ ກໍຄື ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະມິຖຸນາ ໂດຍໄດ້ເພີ້ມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.5 ເປີເຊັນ ແລະ 7.5 ເປີເຊັນຕາມລໍາດັບ, ແຕ່ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດທີ່ເປັນຈິງນັ້ນສູງກວ່າອັດຕາທາງການລະຫວ່າງ 20 ເປີເຊັນຫາ 22 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແລະເງິນບາດຕາມລໍາດັບ ເຊິ່ງເປັນຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທທີ່ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1 ແສນລ້ານບາດໃນຕະຫຼອດປີ 2023 ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍເປັນພິເສດ ເພາະວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ ແລະປະຊາຊົນລາວຕ້ອງການເງິນບາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານການຄ້າໃນລາວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງແລກປ່ຽນນອກລະບົບທະນາຄານເປັນຫຼັກເຊິ່ງທາງການລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກໍພະຍາຍາມຄວບຄຸມໃຫ້ໄດ້ດ້ວຍການກໍານົດໃຫ້ບໍລິສັດການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 100 ກວ່າແຫ່ງຈະຕ້ອງລົງທະບຽນເພື່ອຊໍາລະລາຄາການຄ້າໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຖະ ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:

“ຈະໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ສົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 100 ບໍລິສັດ ສໍາເລັດການລົງຈົດທະບຽນຜູ້ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະແຈ້ງບັນຊີສະເພາະໃນການຮັບເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັນນີ້ ກະສ້າງກົນໄກເຊື່ອມຈອດຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການໄລ່ລຽງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ພ້ອມທັງໃຊ້ມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບ ທີ່ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນເພື່ອເກັງກໍາໄລ ແລະການໃຫ້ບໍລິການໂອນຊໍາລະຜ່ານແດນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.”

ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນລາວຍັງຖືກກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ທີ່ສູງກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 1.3 ລ້ານກີບ ເປັນ 1.6 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວດີຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າຄ່າເງິນກີບຍັງຕົກຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາສິນຄ້າຍັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງແບກຮັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ 1 ເທົ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນລາວແຕ່ ລະຄົນຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເຖິງ 3 ລ້ານກີບ ຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຕໍ່ໄປໄດ້.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ບັນ​ຫາ​ເງິນ​ເຟີ້​ແລະ​ຄ່​າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ດັບ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ລາ​ອີກ​ດ້ວຍ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ຄື​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປ​ະ​ເທດທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ 28.97 ລ້ານ​ກີບ ຫຼື​ເທົ່າ​ກັບ 2,022 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2022 ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ຄິດ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່ 1,407 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ຮອງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ.

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