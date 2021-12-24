ກໍາປູເຈຍກໍາລັງຕັ້ງຄວາມຫວັງສໍາລັບການຟື້ນໂຕຄືນມາຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ຫຼັງຈາກການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19, ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີກັບຈີນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນພາຄີເສດຖະກິດຢູ່ໃນພູມິພາກ.
RCEP ເປັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງປະກອບມີສະມາຊິກທັງໝົດ 10 ປະ ເທດຂອງສະມາຄົມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ພ້ອມທັງ ຈີນ, ຍີປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນ ໂດຍຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນນີ້. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ RCEP ຈະມີຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຮ່ວມກັນ ໃນມູນຄ່າ 26 ພັນ 200 ຕື້ໂດລາຫລືປະມານ 30 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງໂລກ.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ພະນົມເປັນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ທ່າມກາງຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດທີ່ຮຸນແຮງຂອງການລະບາດໃຫຍ່ໂຄວິດ-19 ແລະການຖອນສິດທິພິເສດທາງການຄ້າບາງອັນໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍ້ອນປະຫວັດການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງກຳປູເຈຍ.
ລັດຖະມົນຕີແຜນການ ທ່ານຊາຍ ທານ (Chhay Than) ກ່າວວ່າ ໄດ້ສູນເສຍ ຫຼືຈະສູນເສຍວຽກງານຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຕໍາແໜ່ງຢູ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19, ແລະອົງການພັດທະນາຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າເຖິງ 17.6 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນໃນປີນີ້.
ທ່ານບາທ ອີດສ໌ (Bart Edes), ຜູ້ຊ່ວຍອາວຸໂສແຫ່ງສູນກາງເພື່ອຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາລະຫວ່າງຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງກໍາປູເຈຍໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼາດສໍາລັບປະເທດກໍາປູເຈຍໃນຫຼາຍໆປີຂ້າງໜ້ານີ້ ຕົ້ນຕໍແລ້ວຈະແມ່ນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງຫຼາຍ.”
ເສດຖະກິດຂອງກໍາປູເຈຍ ມີວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສິ້ນສຸດສົງຄາມ 30 ປີ ໃນປີ 1998, ໂດຍພະນົມເປັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນ ຂອງຈີນຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ການຄ້າແບບສອງທາງມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 8 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2020 ແລະຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 10 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2023 ດ້ວຍການເຊັນລົງນາມການຄ້າເສລີ ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມານີ້.
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