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ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງທາງດ້ານບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສົມ

ປະຕູໄຊ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະເສດຖະກິດຕົວຈິງໃນ ລາວ.

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ຟັງລາຍງານ ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງທາງດ້ານບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສົມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຖະ ແຫຼງວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະເລັ່ງການພັດທະນາພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄາດຫວັງວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ຈະເດີນທາງມາ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະ ບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການເປີດການເດີນລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ຈຶ່ງຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ເດີນທາງມາ ລາວ ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນປີທຳອິດຂອງການເດີນລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທັງຍັງຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ປີອີກດ້ວຍ.

ທັງນີ້ທາງການ ລາວ ໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການໃນ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ໃນ ລາວ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວເຖິງ 414 ກິໂລແມັດ ຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ມາທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ກໍຄືພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍທີ່ທາງການ ລາວ ຈະສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພາະໝັ້ນໃຈວ່າ ການເປີດການເດີນລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ນີ້ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຮົານີ້ ແນ່ນອນແຫຼະຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນອີກກ້າວນຶ່ງ ອັນນີ້ມັນເປັນທາງເລືອກນຶ່ງ ແລະ ເປັນຮູບແບບນຶ່ງຂອງການເດີນທາງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນລົງ ແລະ ໃຊ້ເວລາທີ່ມັນຖືກເວ ລາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການເດີນທາງ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຜ່ານຕາມບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ທາງລົດໄຟຜ່ານຫັ້ນ ກໍຈະໄດ້ສຳຜັດແລ້ວກໍໄດ້ທ່ຽວຊົມຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຫຼືວ່າຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຮົານີ້ ສະນັ້ນພວກເຮົາກະກຳລັງສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຮົານີ້.”

ທັງນີ້ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກປະເມີນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເດີນທາງໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 120 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງເຖິງ 1,200 ຕື້ໂດ ລາ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການສູນເສຍລາຍຮັບຂອງພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາດ້ວຍ ແຕ່ທາງການ ລາວ ກໍຫວັງວ່າພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະກັບຄືນມາຟື້ນຕົວໄດ້ເມື່ອທົ່ວໂລກສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສ. COVID-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ-ປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສົມ ເພາະມີຫາງສຽງວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ສູງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ດັ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ລາວ ເອງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

“ແຕ່ລະແຂວງຫັ້ນດຽວນີ້ພັດທະນາໝົດແລ້ວ ມີໝົດບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ຫຼືວ່າບ່ອນທ່ອງ ທ່ຽວວັດທະນະທຳຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າບ່ອນມັນບໍ່ດີຫັ້ນນະ ນຶ່ງລະແມ່ນເກັບຄ່າຝາກລົດ, ສອງລະກະຢາກໃຫ້ຫຼຸດຄ່າເກັບປີ້ເຂົ້າໄປຊົມ ຢ່າສຸເອົາແພງຫຼາຍ ບັດນີ້ອາຫານການກິນກະໄປຊື້ຢູ່ຫັ້ນຢູ່ ມັນໝົດເງິນຫຼາຍເດ້ນິນະ ພວກບໍ່ມີມັນກະບໍ່ຢາກໄປຫັ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ໃຫ້ເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບໂຕນີ້ນະ ເນັ້ນເລື່ອງອາຫານອີກກະໃຫ້ມັນສະອາດ ບໍ່ແມ່ນ 2-3 ມື້ຍັງມາຂາຍ ແມງວັນຕອມ ມັນບໍ່ໄດ້ແບບນີ້.”

ອີງຕາມລາຍງານກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລະບຸວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍທຸລະກິດໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍພາກັນຂໍເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ຄືນໃຫ້ທະນາຄານ ໂດຍໃນນີ້ລວມເຖິງກິດຈະການໂຮງແຮມ, ບ້ານ ພັກ 2,920 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 575 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເອກະຊົນ 809 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ.

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