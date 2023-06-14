ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ ໄດ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ເມື່ອແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໂດຍທ່ານ ບລິງເຄັນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່ານັກການທູດທັງສອງຄົນນັ້ນໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ ເພື່ອຮັກສາຊ່ອງທາງທີ່ເປີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບ ການສື່ສານ ພ້ອມກັບບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານ ບລິງເຄັນ “ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ການພົວພັນທາງການທູດ ເພື່ອຍົກເອົາບັນຫາຫຼາຍຂົງເຂດ ພ້ອມກັບຂົງເຂດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮ່ວມມື ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັນ.”
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຈິນ ໄດ້ບອກທ່ານ ບລິງເຄັນ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຢຸດການແຊກແຊງບັນຫາຂອງ ຈີນ ແລະ ທຳລາຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຂອງ ຈີນ. ກະຊວງນັ້ນ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດວຽກກັບ ຈີນ ເພື່ອຈັດການ ກັບຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຍົກເລີມແຜນການຢຽມຢາມ ຈີນ ທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ລວມມີບາລລູນສອດແນມຂອງ ຈີນ ບິນຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າ ສະຫະລັດ ແລະ ການຄັດຄ້ານໂດຍ ຈີນ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ໄຕ້ຫວັນ ຂອງ ສະຫະລັດ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ປະກາດການຢ້ຽມຢາມທົດແທນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
U.S. Secretary of State Antony Blinken and his Chinese counterpart Qin Gang spoke by telephone late Tuesday ahead of an expected visit by Blinken to Beijing.
Blinken tweeted that the two diplomats talked about “ongoing efforts to maintain open channels of communication as well as bilateral and global issues.”
State Department spokesperson Matthew Miller added in a statement that Blinken “made clear the U.S. would continue to use diplomatic engagements to raise areas of concern as well as areas of potential cooperation.”
A Chinese Foreign Ministry statement about the call said Qin told Blinken the United States should stop interfering in China’s affairs and undermining China’s security and development interests. The ministry also said it hopes the United States will work with China to manage differences and promote cooperation.
Blinken canceled a planned trip to China in February amid tensions that included a Chinese spy balloon flying over the United States and China’s objection to U.S. support of Taiwan. The State Department has not announced a makeup visit, but it is expected to happen soon.