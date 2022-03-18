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ສານສູງສຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຈົ່ງຍຸຕິ​ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ

ແຟ້ມຮູບ-ຕຶກອາຄານຂອງສານຍຸຕິທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ICJ ທີ່ແນມເຫັນນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນເຮກ, ປະເທດເນເທີແລນ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2019.

ສານສູງສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຈົ່ງຍຸຕິການຮຸກຮານຢູເຄຣນໃນທັນທີ, ໃນຄໍາຕັດສິນຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ມີຜົນ​ບັງ​ຄັບໃຊ້ ແຕ່ອາດຈະຍາກໃນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ. ນັກຂ່າວ VOA ລິຊາ ບຣາຍອັນ (Lisa Bryant) ມີລາຍງານເພີ້ມເຕີມຈາກນະຄອນຫຼວງປາຣີ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຄະດີ ໂດຍສານຍຸຕິທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ ​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃນນະຄອນເຮກ (Hague), ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງສານສູງສຸດແຫ່ງອົງການ ສປຊ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄໍາຕັດສິນເບຶ້ອງຕົ້ນທີ່ອ່ານໂດຍ ທ່ານນາງໂຈແອນ ໂດໂນຮີວ (Joan Donoghue), ເຊິ່ງເປັນປະທານຂອງສານຍຸຕິທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ອ່ານຢ່າງເປັນ​ການ​ຈະ​ແຈ້ງ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຄຸມ​ເຄືອ​ໃດໆວ່າ:

“ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ຈະຕ້ອງໂຈະການປະຕິບັດການທາງທະຫານ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນທັນທີ.”

ທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງສົງຄາມທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ທາງສານເອງ ແມ່ນຮັບຮູ້ໃນທັນທີເຖິງຂອບເຂດໄພພິບັດຂອງມະນຸດ ທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການສູນເສຍຊີວິດ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມວນມະນຸດທີ່ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທາງສານໂລກ ມີຄວາມຫ່ວງໄຍຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ຕໍ່ການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູໃນ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ.”

ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານຍຸຕິທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ICJ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 13 ຕໍ່ 2 ໃນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່​ການ​ຕັດ​ສິນນີ້ ເຊິ່ງ​ມີຜູ້ພິພາກສາ 2 ຄົນ ທີ່ເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມນັ້ນ ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົມ​ເຊີຍຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ.

ປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຊື່ນຊົມຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ​ສານ ICJ ຢູ່ໃນທວິດເຕີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ສິ່ງນີ້ເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ໄຊຊະນະອັນສົມບູນ” ສໍາລັບຢູເຄຣນ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກັບ ຣັດເຊຍ. ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ການບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄໍາເຕືອນຂອງສານໂລກນັ້ນ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍ ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວອອກໄປຕື່ມອີກ.

ການຕັດ​ສິນຄະດີຂອງ​ສານ ICJ ເປັນພຽງການປະຕິບັດງານ​ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງສານໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີການຜູກມັດ, ມັນອາດຈະເປັນພຽງສັນ​ຍາ​ລັກແຫ່ງໄຊຊະນະສໍາລັບຢູເຄຣນ, ເນື່ອງຈາກມັນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເປັນ ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ໃນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.

ກີຢິບ ໄດ້ຍຶ່ນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ສານ ICJ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ລຸນຫຼັງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຣັດເຊຍທີ່ວ່າ ການປະຕິບັດການຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຂັດຂວາງຕໍ່ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າ​ພັນ ຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ໂຕແທນຝ່າຍຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ມົສກູໄດ້ຕອບໂຕ້ວ່າສານ ICJ ບໍ່ຄວນກໍານົດມາດຕະການໃດໆ ແລະບໍ່ມີສິດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ເລື້ອງນີ້.

ຄໍາຕັດສິນ ຂອງສານ ICJ ທັງ​ໃນ​ຂົງເຂດອໍານາດ ແລະຂໍ້ດີຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າກໍລະນີຂອງມັນເອງ ຊຶ່ງອາດຈະຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນຫຼື ຫຼາຍປີ.

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