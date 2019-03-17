ທ່ານນາງ ຊູຊານາ ກາປູໂຕວາ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໄດ້ປາກົດເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຈຂັນທີ່ມີຄະ
ແນນສູງສຸດ ໃນຮອບທຳອິດຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສໂລວາເກຍ.
ດ້ວຍຄະແນນສຽງເກືອບທັງໝົດໄດ້ຖືກນັບຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ 13 ຄົນ
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ທະນາຍຄວາມດ້ານສິ່ງແວັດລ້ອມ ອາຍຸ 45 ປີທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້
ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງ 40.5 ເປີເຊັນ.
ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ທ່ານ ມາຣອສ໌ ເຊີໂກວິຈ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນ
ຫຼັງໂດຍພັກປົກຄອງ Smer-DS ໄດ້ຢູ່ອັນດັບສອງດ້ວຍ 18,7 ເປີເຊັນໃນການປ່ອນບັດ.
ຕໍ່ໄປທັງສອງທ່ານຈະປະເຊີນໜ້າກັນໃນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນວັນທີ 30
ມີນາຈະມາເຖິງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ອານເດຣ ກິສກາ ບໍ່ໄດ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເພື່ອດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງຫ້າປີ ເປັນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງກາປູໂຕວາ.
ຖ້າຫາກທ່ານນາງ ກາປູໂຕວາ ຊະນະການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ ທ່ານນາງຈະເປັນ ປະທາ
ນາທິບໍດີແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ຢູໂຣບ ກາງນັ້ນ.
Zuzana Caputova emerged Sunday as the top candidate in the first round of Slovakia's presidential election.
With almost all the votes counted from Saturday's 13-candidate race, the 45-year-old environmental lawyer won 40.5 percent of the votes.
European Commission Vice President Maros Secovic, backed by the ruling Smer-SD party, was a distant second with 18.7 percent of the ballots.
The two now face a run-off vote on March 30.
Incumbent president Andrej Kiska did not stand for a second five-year term. He supported Caputova.
If Caputova wins the run-off, she would be the Central European country's first ever female president.
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