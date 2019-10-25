ສະມາຊິກສະພາສູງສອງທ່ານກຳລັງຂໍໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ທຳການສືບສວນ ຕິກຕົກ (TikTok) ຊຶ່ງເປັນແອັປໃສ່ຄອມພີວເຕີຂອງຈີນທີ່ຄົນນິຍົມກັນຫລາຍນັ້ນ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ທີ່ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
ແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໃຊ້ແອັປນີ້ສາມາດເອົາວີດິໂອສາກສັ້ນໆ ໄປລົງໃນອິນເຕີແນັດ ແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ແອັປນີ້ໄດ້.
ທ່ານ ຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer), ຜູ້ນຳສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ ສະພາສູງ ແລະ ທ່ານ ທອມ ຄັດຕັນ (Tom Cotton) ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືໄປຫາຮັກສາການຫົວໜ້າດ້ານການສືບລັບແຫ່ງຊາດໂຈເຊັຟ ແມັກກວາຍເອີ (Joseph McGuire) ເວົ້າວ່າ ຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງນັບມື້ນ ນັບເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ແອັປຕິກຕົກ (TikTok).
ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນຂອງແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນອີກທີ່ມີການໃຊ້ແອັປນີ້. ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນຂອງບໍລິສັດໄບທ໌ແດນສ໌ (ByteDance) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງເຫລົ່ານີ້ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ແອັປນີ້ໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າວ່າ ມັນສາມາດເກັບເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າ ແລະກ່ຽວກັບອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນກໍຍັງເປັນຫ່ວງ "ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການບໍລິການດ້ານສືບລັບ ແລະດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຈີນ ໃນການໃຊ້ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຳການສອບແນມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະເປັນລະບົບຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຂອງປະເທດນີ້."
ທ່ານ ຊຸມເມີ (Schumer) ແລະ ທ່ານຄັດຕັນ (Cotton) ອະທິບາຍວ່າ ການລະດົມໃນດ້ານການສົ່ງອິດທິພົນຂອງຕ່າງປະເທດ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ ແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ແບບດຽວກັນກັບການທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວທີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອສົ່ງອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016.
ພວກເພິ່ນຍັງໄດ້ຂຽນວ່າ ແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ທຳການສອດແນມເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຫລໍ່ແຫລມໃຫ້ແກ່ເຈົາໜ້າທີ່ຈີນ ຊຶ່ງລວມທັງຂ່າວກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຢູ່ຮົງກົງ, ການປະພຶດຂອງຈີນຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ແລະ ການກ່າວພາດພິງໃດໆໄປເຖິງການສັງຫານໝູ່ຢູ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນໃນປີ 1989.
"ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການສືບລັບ ທີ່ນຳເອົາມາປະຕິດປະຕໍ່ເຂົ້າກັນແບບຄຸມເຄືອ ຂອງຈີນ, ກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ບັງຄັບບໍລິສັດຈີນ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນ ແລະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບວຽກງານສືບລັບທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມີວນິສຈີນ," ນັ້ນຄືຄໍາອະທິບາຍຂອງທ່ານ ຊຸມເມີ ແລະທ່ານຄັດຕັນທີ່ຂຽນລົງ ຊຶ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ມີຂົງເຂດທາງດ້ານຕຸລາການອິດສະຫລະ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍື່ນເລື້ອງໄປຫາ ຖ້ຫາກເຂົາເຈົ້າຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດເຮັດແອັປຕິກຕົກ (TikTok) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ຈີນບໍ່ໄດ້ມີການຄວບຄຸມທາງດ້ານຕຸລາການຕໍ່ TikTok ເພາະວ່າແອັປນີ້ ບໍ່ມີຢູ່ໃນຈີນ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ທຳການຕິດຕາມສອດແນມ ແຕ່ຢ່າງໃດ.