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ສະຖານີທົດລອງ ອະວະກາດ ຂອງຈີນ ໄໝ້ ລະລາຍ ຂະນະທີ່ ຕົກລົງສູ່ ບັນຍາກາດໂລກ

ພາບມຸມມອງ ຂອງຫ້ອງຕິດຕາມເສດຊາກອະວະກາດ ຂອງອົງການອະວະກາດ ຢູໂຣບ ຫຼື ESA ຢູ່ໃນເມືອງ ດຣາມສຕາຕ ຂອງເຢຍຣະມັນ ວັນທີ 29 ມີນາ 2018.

ສະຖານີທົດລອງອະວະກາດຂອງຈີນທີ່ລົ້ມແຫຼວ ໄດ້ພົບກັບຈຸດຈົບຕາມຄາດໝາຍ ເມື່ອ
ຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ ທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ຕົກລົງສູ່ມະຫາ
ສະໝຸດ ປາຊີຟິກຕອນໃຕ້.

ສຳນັກງານວິສະວະກຳດ້ານການສົ່ງມະນຸດຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍານ
ອະວະກາດ ທຽນກົງ-ນຶ່ງ (Tiangong-1) “ສ່ວນຫຼາຍ” ແລ້ວ ແມ່ນໄໝ້ລະລາຍຢູ່ໃນບັນ
ຍາກາດ.

ຊິ້ນສ່ວນໃດໆ ທີ່ຍັງບໍ່ແຕກສະຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕົກລົງກັບຄືນມາສູ່ໂລກ ຢ່າງຮ້ອນ
ແຮງນັ້ນ ກໍຈະຕົກລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດ ປາດສະຈາກໄພອັນຕະລາຍໃດໆ.

ມັນໃຊ້ເວລາປະມານສອງຊົ່ວໂມງ ສຳລັບຍານດັ່ງກ່າວ ຈະໄໝ້ລະລາຍຈົນໝົດ ໃນເວລາ
ທີ່ມັນຕົກລົງສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ໄດ້ມີການຄາດຄະເນກັນໄວ້ວ່າ ຊິ້ນສ່ວນຂອງສະຖານີທົດລອງອະວະກາດ ຈະຕົກລົງ
ໃນມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ທາງພາກໃຕ້ ໂດຍທີ່ຈະມີບາງຊິ້ນສ່ວນ ອາດເປັນໄພ
ອັນຕະລາຍພຽງເລັກນ້ອຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ.

ທຽນກົງ-ນຶ່ງ ມີຂະໜາດເທົ່າກັບລົດເມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ມີນ້ຳໜັກ 8.5 ໂຕນ.

ທຽນກົງ-ນຶ່ງ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ຜາສາດສະຫວັນ ຫຼື Heavenly Palace” ໃນພາສາ
ອັງກິດ ເປັນວັດຖຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ ທີ່ຕົກລົງກັບຄືນເຂົ້າມາ ໃນບັນຍາ
ກາດຂອງໂລກ ໃນຮອບສິບປີ.

ທຽນກົງ-ນຶ່ງ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ໃນປີ 2011 ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງທົດ
ລອງ ທີ່ບິນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງດວງຕາເວັນ ສຳລັບ ພາລະກິດການສົ່ງມະນຸດອະວະ
ກາດຂອງຈີນໄປປະຈຳການ ຈົນກວ່າວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຊີວິດການໃຊ້
ງານຂອງມັນນັ້ນ ໄດ້ເສັດສິ້ນລົງ. ມັນຈຶ່ງໄດ້ຖືກຍຸຕິການປະຕິບັດງານ ໃນປີ 2016.

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