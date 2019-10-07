ນັກວິທະຍາສາດ ອາເມຣິກັນ ສອງຄົນ ແລະ ອັງກິດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະ
ແໜງແພດສາດ ສຳລັບການຄົ້ນພົບ “ວິທີທີ່ເມັດແຊລຕ່າງໆ ຮັບຮູ້ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບ
ອົກຊີເຈັນທີ່ມີຢູ່.”
ຄະນະກຳມະການລາງວັນ ໂນແບລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້
ຮັບຮ່ວມກັນໂດຍທ່ານ ວິນລຽມ ເຄລິນ, ທ່ານ ເກຣັກ ເຊເມັນຊາ ແລະ ທ່ານ ປີເຕີ ແຣັດ
ຄລິຟ.
ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຢ່າງເທົ່າທຽມ ຈາກລາງວັນເງິນສົດ 918,000 ໂດລາ.
ຄະນະກຳມະການໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍທັງສາມ “ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອການເຂົ້າໃຈຂອງ
ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ລະດັບອົກຊີເຈັນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ແຊລຂະບວນການເຜົາຜານ
ອາຫານ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ.”
ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍນຳທາງໄປສູ່ການຫາວິທີໃໝ່ ເພື່ອຕໍ່
ສູ້ກັບ ໂຣກເລືອດຈາງ, ມະເຮັງ ແລະ ໂຣກອື່ນໆ.
Two Americans and a British scientist have been awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine for their discoveries of "how cells sense and adapt to oxygen availability."
The Nobel Committee said Monday the award is shared by William Kaelin, Gregg Semenza and Peter Ratcliffe.
They will each get an equal share of the $918,000 cash award.
The committee said the men "established the basis for our understanding of how oxygen levels affect cellular metabolism and physiological function."
It said the advances will help lead to new ways to fight anemia, cancer and other diseases.
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