ປະເທດ ເລບານອນ ໄດ້ຕົກເຂົ້າໃນວິກິດການດ້ານການເມືອງຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກການເມືອງ ພະຍາຍາມທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງລັດຖະບານ.
ປະຊາຊົນ ເລບານອນ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນອອກໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການປັບປຸງອຳນາດທາງການເມືອງ. ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ນຳດ້ານການເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການປະຕິຮູບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ພຽງພໍ.
ວິກິດການທາງການເມືອງໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຊາຟາດີ ໄດ້ຖອນຊື່ຂອງທ່ານອອກຈາກການພິຈາລະນາສຳລັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍຫ້ອງການຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ຊາຟາດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊາອາດ ອາ-ຮາຣີຣີ ທີ່ກຳລັງຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນຄວນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ກຳຕຳແໜ່ງຄືນ.
ທານ ຮາຣີຣີ ໄດ້ລາອອກໃນວັນທີ 29 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງ ຫຼາຍອາທິດ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ຮາຣີຣີ ໄດ້ຖິ້ມໂທດການປະທ້ວງ ແລະ ການຂາດລັດຖະບານໃສ່ພັກການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ມິແຊລ ອາອູນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ “ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການລະດັບປະເທດ ທີ່ປະເທດກຳລັງຜ່ານຜ່ານັ້ນ.”
ພັກຂອງທ່ານ ອາອູນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຮາຣີຣີ ຢາກທີ່ຈະຄອບງຳຄະນະລັດຖະບານໃໝ່.
ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ສືບຕໍ່ປະທ້ວງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກການເມືອງລະດັບສູງໄດ້ໂຈມຕີກັນເອງ. ຝູງຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮ້ອງວ່າ, “ປະຊາຊົນຢາກໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການປົກຄອງ.”
ການປະທ້ວງໃນ ເລບານອນ ແມ່ນບໍ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທຽບໃສ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານໄດ້ອອກລາດຕະເວນຕາມຖະໜົນຕ່າງໆ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຢຸດການປະທ້ວງ.
ຫົວໜ້າກອງທັບບົກ ນາຍພົນ ໂຈເຊັຟ ອາອູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫ້າມຄົນໃດຜູ້ທີ່ໄດ້ປະທ້ວງຢູ່ໃນຈະຕຸລັດຕ່າງໆນັ້ນ, ແຕ່ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຢາກຂ້າມຫົນທາງ ແລະ ຮາວີລົບກວນຄົນ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ.”