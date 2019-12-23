ຊາວອີຣັກ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ອນໜ້າຂີດເສັ້ນຕາຍຂອງການສະເໜີຊື່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ທີ່ຈະໝົດກຳນົດໃນຕອນກາງຄືນມື້ດຽວກັນນັ້ນ.
ການຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ສັ່ນຄອນນະຄອນຫຼວງແບກແດດ ແລະເຂດພາກໃຕ້ທີ່ມີຊາວນິກາຍຊີໄອອາໃສຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງການປະທ້ວງນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການບໍລິການທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ແລະການຂາດວຽກເຮັດງານທຳ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິລະບົບການເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2003.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ມີການລາອອກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາແດລ ອັບດູລ ມາດີ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣຮຳ ຊາລີ ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ພາດເສັ້ນຕາຍໃນການແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ມາແລ້ວສອງສາມຄັ້ງ. ທ່ານມາດີ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນບົດບາດຮັກສາການ ຈົນກວ່າວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ແຕ່ການລາອອກຂອງທ່ານມາດີນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ມັນບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາກຳອຳນາດ--ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ປ່ຽນແປງລະບົບການເມືອງທັງໝົດ ຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນມັນວ່າ ສໍ້ໂກງ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະວ່າ ມັນບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍທີ່ຊ່ອຍເຫຼືອພວກຊາວອີຣັກທີ່ທຸກຍາກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດຊາດຈະອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ກໍຕາມ.
ພວກປະທ້ວງ ໃນວັນອາດທິດວານນີ້ ບໍ່ພໍອົກພໍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະມີການເລືອກເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຄືອະດີດລັດຖະມົນຕີ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທ່ານຄູເຊ ອາລ-ຊູແຮລ ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍພວກຕ້ອງຕິທັງຫຼາຍ ສຳລັບການມີສາຍສຳພັນກັບອີຣ່ານຂອງທ່ານນັ້ນ. ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ການສະໝັກຂອງທ່ານອາລ-ຊູແຮລ ພ້ອມກັນກັບ ຜູ້ສະໝັກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຄົນອື່ນໆ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນລັດຖະບານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2003.
ຢ່າງໜ້ອຍ 460 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ແລະໃນພື້ນທີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອີຣັກ ທີ່ມີຊາວນິກາຍຊີໄອອາໃສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.