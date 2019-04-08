ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າວ່າ ມີພົນລະເຮືອນຫລາຍ
ກວ່າ 20,000 ຄົນ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບ
ໜີໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຫລາຍອາທິດຫາກໍ່ຜ່ານມານີ້ ຍ້ອນປະເຊີນກັບ
ການສູ້ລົບທີ່ນັບມື້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນລະຫວ່າງທະຫານມຽນມາ ກັບກອງທັບ
ຊົນເຜົ່າອາຣາຄານ ຂອງລັດຣາໄຄນ໌. Lisa Schlein ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະນາມໃນສິ່ງປາກົດວ່າເປັນການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ໜ້າຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ໂດຍທະຫານມຽນມາ ແລະໂດຍພວກນັກລົບຕິດອາວຸດ ເຊັ່ນກັນຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ວ່າມີການສັງຫານພົນລະເຮືອນ, ຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ, ການຈັບກຸມໂດຍພາລະການ, ການລັກພາຕົວ ແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນຮູບແບບອື່ນໆ.
ທ່ານນາງ ຣາວິນາ ແຊມດາຊະນີ (Ravina Shamdasani) ໂຄສົກດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນທີ 3 ເມສາຜ່ານມາວ່າ ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີສອງລຳໄດ້ຍິງໃສ່ພົນລະເຮືອນທີ່ພວມລຽງງົວ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນທົ່ງນາ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີພົນລະເຮືອນ 7 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ອີກ 18 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມສາກົນ ກຳລັງເອົາບາດກ້າວມຸ້ງໄປຫາການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານພົນລະເຮືອນໃນຫລາຍປີຜ່ານມານີ້, ກອງທັບມຽນມາ ກັບທຳການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນຂອງຕົນອີກ-ການໂຈມຕີທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ. ຜົນຕາມມາຂອງການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ມີການນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ໄປອີກ."
ທ່ານນາງ ແຊມດາຊະນີ (Shamdasani) ເວົ້າວ່າພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທັງໝົດຈາກການໂຈມຕີໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແມ່ນຊົນເຜົ່າໂຣຮິງຢາທີ່ເປັນຄົນມຸສລິມ. ແຕ່ທ່ານນາງກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພົນລະເຮືອນຈາກຫລາຍຊົນເຜົ່າ ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ແລະລັດຈິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ກໍຖືກໂຈມຕີ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກອງທັບຊົນອາຣາຄານຂອງລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານມຽນມານັ້ນ ໄດ້ເກນເອົາທະຫານທີ່ມາຈາກປະຊາຄົມ ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດໃນລັດຣາໄຄນ໌ເປັນຫລັກ. ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະບັນຫາຂອງກຸ່ມນັ້ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກປະຊາຄົມຊົນເຜົ່າໂຣຮິງຢາທີ່ເປັນຄົນມຸສລິມ. ທ່ານນາງໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:
"ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ນີ້ຄືກຸ່ມປະກອບອາວຸດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເກືອບທົດສະວັດແລ້ວ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ມີຄຳປຶກສາຈາກລັດຖະບານກາງກັບປະຊາຄົມພວກນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ — ມີຄວາມຂຸ່ນເຄືອງໃຈທຸກແບບຕໍ່ລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ທົນທຸກມາເປັນເວລາຫລາຍປີ."
ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຄວາມຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ເປັນຄົນມຸສລິມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດຽວກັນທີ່ທົນທຸກຕໍ່ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຢ່າງເປັນລະບົບນັ້ນ ຫລາຍ.
ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກກຸ່ມທີ່ ກຳລັງສູ້ກັນຢູ່ນັ້ນ ຢຸດທຳສົງຄາມຕໍ່ກັນ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກເຂດຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້.
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