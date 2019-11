ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ສະ​ເດັດ​ໄປ​ເຖິງ​ປະ​ເທດ​ໄທໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການ

ຢ້ຽມ​ຢາມປະ​ເທດ ​ທີ່ປະ​ຊາ​ຊົນສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ເປັ​ນ​ຊາວ​ພຸດ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ວັນ.

ພະ​ອົງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ໂດຍພີ່​ນ້ອງ​ຂອງພະ​ອົງ ຄຸນ​ແມ່​ອາ​ນາ ໂຣ​ຊາ ຊິ​ວໍ​ຣີ

ອາ​ຍຸ 77 ປີ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ໝູ່​ເພື່ອນໃນຕອນ​ທີ່​ຍັງ​ເປັນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເຈັນ​

ຕີ​ນາ ເວ​ລາ​ພະ​ອົງກ້າວ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຮືອ​ບິນ​ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນສາ​ກົນ ດອນ​ເມືອງ ​ຢູ່

ບ​າງກອກ.

ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ເປັນ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ອົງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ສະ​ເດັດ​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມ​

ປະ​ເທດ​ໄທ ນັບ​ແຕ່​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ຈອນ ພອ​ລ ທີສອງ ໃນ​ປີ 1984. ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ

​ຂອງ​ພະ​ອົງມີ​ຂຶ້ນໃນເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ກັບວັນ​ຄົບ​ຮອບ 350 ປີ ຂອງ​ການໄປ​ເຖິງ​ຂອງ

​ພວກ​ນັກເຜີຍແຜ່ສາສະ​ໜາ​ຄາ​ໂທ​ລິກ​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ ຊຶ່ງ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່

ປະ​ເທດສະ​ຫຍາມ. ບັດ​ນີ້ ຊາວ​ຄາ​ໂທ​ລິກ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ 69

ລ້ານ​ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປ​ຣະ​ຍຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ ກະ​ສັດ ມະ​ຫາ​

ວະ​ຈິ​ຣາ​ລົງ​ກອນ ແລະ​ພະ​ສັງ​ຄະ​ລາດ​ຂອງ​ພຸ​ທ​ສາ​ສະ​ໜາ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ກ່ອນ​ທີ່​ພະ

​ອົງ​ຈະ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ສູດ​ມົນ​ໃຫຍ່ ​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ບາງກອກ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການພິ​ທີສູດ​ມົນ​ໃຫຍ່​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ພະ​ວິ​ຫານ​ໃນບາງກອກ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຈະ​ມາ​

ເຖິງ​ນີ້ແລ້ວ ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ຈະ​ສະ​ເດັດ​ໄປຍັງປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ຢ້​ຽມ​

ຢາມ​ເມືອງ​ຮິ​ໂຣ​ຊິ​ມະ ແລະ​ນາ​ກາ​ຊາ​ກິ ທີ່​ໄດ້​ຖື​ກ​ທຳ​ລາຍ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ ນິວ​ເຄ​ລຍ ທີ່

ຖິ້ມ​ລົງ​ໃສ່ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປີ 1945 ໃນຕອນ​ທ້າຍຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​

ຄັ້ງ​ທີສອງ.



Pope Francis arrived in Thailand Wednesday to begin a three-day visit to the Buddhist-majority nation.



The pontiff was greeted warmly by his 77-year-old cousin and childhood friend from Argentina, Sister Ana Rosa Sivori, when he stepped off his plane at Bangkok's Don Mueang International Airport.



Francis is the first pontiff to visit Thailand since Pope John Paul II in the 1984. His visit coincides with the 350th anniversary of the first arrival of Catholic missionaries in Thailand, which was then known as Siam. Catholics now make up a fraction of Thailand's 69 million citizens.



The pope will meet Thursday with Prime Minister Prayut Chan-ocha, King Maha Vajiralongkorn and Thailand's supreme Buddhist patriarch, before holding Mass at National Stadium in Bangkok. ((:49))



After another Mass at a Bangkok cathedral on Friday, Pope Francis will fly to Japan and visit the cities of Hiroshima and Nagasaki, which were devastated by nuclear bombs dropped by U.S. warships in 1945 at the end of World War II.