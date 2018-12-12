ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ຈະປະເຊີນກັບການລົງຄະແນນສຽງ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກອະນຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານນາງ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກການຮັບມືຂອງທ່ານນາງ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນ
ຕອນການຖອນ ອັງກິດ ອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ຖ້າສະມາຊິກພັກອະນຸລັກນິຍົມສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານທ່ານ
ນາງ ເມ, ທ່ານນາງຈະຕ້ອງໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ແຕ່ຖ້າທ່ານ
ນາງລອດພົ້ນ ຈາກການລົງຄະແນນສຽງຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້, ການລົງຄະແນນສຽງອີກ
ຄັ້ງນຶ່ງ ຈະບໍ່ສາມາດຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຂຶ້ນຈົນອີກນຶ່ງປີ.
ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ການລົງຄະແນນສຽງ “ກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ມີຢູ່”, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນຜູ້ນຳໃນຕອນນີ້ ຈະເປັນການສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຂະ
ບວນການ ແບຣັກຊິດ (Brexit).
ທ່ານ ອຽນ ລາເວຣີ, ປະທານຂອງພັກແຮງງານ ເຊິ່ງແມ່ນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນ, ໄດ້
ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງທ່ານ
ນາງ ເມ ໄດ້ກີດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ສຳລັບ
ປະເທດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານ ແກຣມ ເບຣດີ ໄດ້ປະກາດການລົງຄະແນນສຽງເມື່ອ
ວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ຂໍ້ກຳນົດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ເປີເຊັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນພາ ທີ່
ໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍມັນໄປ ແມ່ນໄດ້ບັນລຸແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນຂອງການລົງຄະ
ແນນສຽງຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ “ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ອັງກິດ ມີກຳນົດທີ່ຈະອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2019, ຈາກ
ຜົນຂອງການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອປີ 2016. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ເງື່ອນໄຂການແຍກອອກຈາກກັນ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານ, ແຕ່ມັນ
ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮອງຮັບ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ອັງກິດ ແລະ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່ານ
ນາງ ເມ ໄດ້ຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ໃນລະຫວ່າງເວລາ
ທີ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ທ່ານນາງ ເມ ຕໍ່ມາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ ຜ່ານການເຈລະຈາກັບບັນ
ດາຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຢືນຢັດ ກ່ຽວກັບວ່າ ບໍ່
ຢາກເຈລະຈາເລື່ອງເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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