ແຮງງານຕ່າງຊາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດໄທ ແມ່ນຢູ່ໃນ 3 ຮູບແບບຄື: ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ການເປັນແຮງງານໃນເຮືອປະມົງ ແລະ ການບັງຄັບ ເປັນເດັກຂໍທານ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນຊ່ວງປີ 2020–2022 ທາງການ ຕໍາຫຼວດໄທ ສາມາດສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດໄດ້ເຖິງ 2,400 ກວ່າກໍລະນີ ແລະຈັບກຸມຜູ້ ກະທຳຜິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,300 ຄົນ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທີ່ ຕົກເປັນເຫຍື່ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,500 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນແຮງງານ ພະມ້າ, ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ທີ່ລັກລອບມາເຮັດວຽກໃນໄທ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ສາມາດທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະການເປັນແຮງ ງານຜິດກົດໝາຍນັ້ນ, ນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກນາຍຈ້າງໃນໄທແລ້ວ ກໍຍັງຈະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທອີກດ້ວຍ. ທັ້ງນີ້, ໂດຍກຸ່ມແຮງງານທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃນໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນ ແຮງງານເພດຍິງ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ສ່ວນແຮງງານເພດຊາຍ ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນແຮງງານໃນເຮືອປະມົງ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກລັກພາໂຕມານັ້ນ ກໍຈະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນຂໍທານ. ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບສະຖານະການການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດໄທນັ້ນ ກໍ່ເປັນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄ້າມະນຸດ ຊຶ່ງມີທັງໝົດຢູ່ 3 ຮູບແບບກໍ່ຄື: ເລື້ອງຂອງສະແຫວງຫາຜົນປະ ໂຫຍດຈາກການຄ້າໂສເພນີ ແລ້ວກໍມີຈຳນວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ. ອັນທີ 2 ກໍ່ຄືເລື້ອງການ ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນເຮືອປະມົງ, ອັນທີ 3 ກໍ່ຄື ເລື້ອງການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການນຳຄົນມາຂໍທານ ສ່ວນໃຫຍ່ພວກນີ້ ກໍ່ຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ທີ່ມາຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ. ໃນສາມສະຖານະການນີ້ໜີ້ ກໍ່ຈະມີຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງການຄ້າມະນຸດ. ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບເພດໜີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບກໍ່ຄືກຸ່ມຄົນທີ່ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າເມືອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ”.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເມື່ອສົມທົບດ້ວຍບັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແຕ່ປະຊາຊົນລາວຍັງມີລາຍໄດ້ເທົ່າເດີມ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຕ້ອງພາກັນເດີນທາງໄປລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທເພີ້ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ແຮງງານລາວ ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ທັງຍັງມີອັດຕາຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ລາວເກີນກວ່າ 4 ເທົ່າຕົວອີກ ດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວເດີນທາງໄປໄທເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດການເພື່ອປ້ອງກັນຂອງທາງການລາວ ກໍຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ ພົນເອກ ວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ:
“ວຽກງານຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນລາວໜີ້ ຍັງມີບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງ ສຳລັບການແກ້ໄຂ ແລ້ວ ກໍໜັກໜ່ວງທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຫຍັງຫຼາຍ ຈັ່ງຊັ້ນ ແຫລະ ຍັງເປັນວຽກ ແລະເປັນພາລະໜ້າທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຕໍ່ໄປ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ກະຕ້ອງເວົ້າເລື້ອງການສຶກສາອົບຮົມ ນໍາພາແນວຄິດຊີ້ນຳ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນຮ້າຍ ແຕ່ວ່າກະຍັງຄິດຍາກຢູ່ວ່າ ມີຫຼາຍບ່ອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ເທື່ອ ຈາກການໂຄສະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຍັງຂາດເຂີນ, ທຸກຍາກ, ຢາກ ຊອກວຽກເຮັດງານທຳຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີ.”
ປັດຈຸບັນມີແຮງງານລາວທີ່ທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ 213,203 ຄົນ ຫາກແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງໃນໄທ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີ້ມອີກກວ່າ 4 ແສນຄົນ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄທອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານຂອງມຽນມາ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນເຄືອຂ່າຍແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນກໍໄດ້ປະເມີນວ່າ ຈະມີແຮງງານລາວພາກັນເດີນທາງເຂົ້າມາລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກກວ່າ 5 ແສນຄົນ ເພາະວ່າການໄປເຮັດວຽກໃນໄທ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາວຽກນັ້ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງກໍຖືເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງເກີນໄປສຳລັບແຮງງານລາວ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ທີ່ໄດ້ຮັບພຽງອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃນໄທເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືບໍ່ເກີນ 354 ບາດຕໍ່ວັນ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນແຮງງານຜິດກົດໝາຍກໍຈະໄດ້ຕ່ຳກວ່າອັດຕາດັ່ງກ່າວນີ້.