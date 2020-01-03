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​ສະຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ບໍ່​ຍອມ​ຕົກ​ລົງ​ ທາງ​ການ​ຄ້າ ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ສິນ​ຄ້າ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຈາກ ລາວ

ໄມ້​ທ່ອນ​ທີ່​ຖືກ​ຍຶດ​ໄດ້​ໃນ​ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້ ແລະ ຄ້າ​ໄມ​້​ເຖື່ອນ​ຍັງ​ຄົງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ບໍ່​ຍອມ​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຈາກ ລາວ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ​ສະຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ບໍ່​ຍອມ​ຕົກ​ລົງ​ ທາງ​ການ​ຄ້າ ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ສິນ​ຄ້າ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຈາກ ລາວ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້ ແລະ ຄ້າ​ໄມ້​ເຖື່ອນ​ຍັງ​ຄົງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ລາວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ລາວ ຈະ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປາບ​ປາມ ແລະ ກວດ​ສອບ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເລກ​ທີ 15/ນຍ ນັບ​ຈາກ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ກໍ​ຕາມ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ການ​ບຸກ​ລຸກ ແລະ ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຫວງ​ຫ້າມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສາ​ມາດ​ຍຶດ​ໄມ້​ເຖື່ອນ ແລະ ກວດ​ພົບ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ເຂດ​ປ່າ​ຫວງ​ຫ້າມ​ໃນຫຼາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ລາວ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກ​ທີ 15 ແລະ ກວດ​ເຫັນ​ການ​ບຸ​ກ​ລຸກ​ປ່າ​ໄມ້​ທັງ​ໝົດ 6,421 ເຮັກ​ຕາ ພາຍຫຼັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ອອກ​ຄ​ຳ​ສັ່ງ​ສະ​ບັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2019 ຄ​ະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ປະ​ມູນ​ຂາຍ​ໄມ້​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮັບ​ໄມ້​ຍຶດ​ລວມ​ທັງ​ໝົດ 98,023 ແມັດ​ກ້ອນ ແລະ 531.44 ໂຕນ"

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວ​ງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ຢ​ື​ນ​ຢັນ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ
​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ທີ​ທ່າ​ວ່າ​ຈະ​ຕົກ​ລົງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​
ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຈາກ ລາວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ການ​
ຄ້າ​ຂອງ​ ລາວ ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2017-
2019 ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຈົນ​ກວ່າ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຈະ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ລັດ​ຖະ
​ບານ ລາວ ສາ​ມາດ​ຢຸດ​ຢັ້ງການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊິ້ນ​ເຊີງແລ້ວ ຈຶ່ງ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​
ເປີດ​ຕະຫຼາດ​ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ເພື່ອ​ຮັບເອົາ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​
ຈາກ ລາວ.

ທັງ​ນີ້​ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ກໍ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ໃນ 6 ດ້ານ​ດ້ວຍ​ກັນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ທາງ​ການ ລາວ ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ແລ້ວ 3 ດ້ານ​ກໍ​ຄື​ການ​
ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ມາ​ແປ​ຮູບ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ ການກ​ຳ​
ນົດ​ພັນ​ທະ​ລະ​ຫວ່າງ​ ແຮງ​ງານ​ກັບ​ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບ​ຽນ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ
​ກິດ​ຄ້າ​ໄມ້ ສ່ວນ 3 ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ
ຍັງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ທາງ​ການ ລາວ ຈະ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ ກໍ​ຄື​ການ​ພັດ​ທະ​
ນາ​ນິ​ຕິ​ກຳ ກ່ຽວ​ກັບ ປ່າ​ໄມ້ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​
ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ສົມ​ບູນ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ໂດຍ​ສະ
​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ໄມ້​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ແປ​ຮູບ​ນັ້ນ​ເປັນ​ໄມ້​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າ​ແທ້
​ຈິງ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ ລາວ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ

"ໄມ້ ແລະ ຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ອັນ​ນຶ່ງລະ​ແມ່ນ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ ຊຶ່ງ
​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູ​ນ​ທຶ​ນ​ຮອນ​ຈາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ແລະ
ລັດ​ຖະ​ບານ ຟິນ​ແລນ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ໝົດແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ ແລະ ຮູ້​ໄດ້​
ແລ້​ວ​ວ່າ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດນີ້ ຈະ​ສາ​ມາດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້​ອອກ​ມາ​ໄດ້​ເທົ່າ​ໃດ ຂົນ​ສົ່ງ
​ອອກ​ມາ​ສະ​ໜາມ 2 ແນວ​ໃດ ມາ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ 3 ແນວ​ໃດ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​
ນິ​ຕິ​ກຳ​ເປັນ​ຕົວ​ຢັ້ງ​ຢືນ. ອັນ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ໄມ້​ຈາກ​ເຂດ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອະ​ນຸ​ຍາດ
ແລະ ສ​ະ​ພາ​ຮັບ​ຮອງ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ເຂື່ອນ​
ໄຟ​ຟ້າ ບໍ່​ແຮ ຫຼື​ວ່າ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ."

​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍ
ການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 1,545 ແຫ່ງ ຈັບກຸມຜູ້ ກະທຳຄວາມຜິດ 700 ຄົນ ປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ
​ລັກ​ລອບ​ຕັດໄມ້ ແລະ ຄ້າ​ໄມ້​ໂດຍ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ປີ 2017 ສ່ວນ​ໃນ​ປີ 2018 ກໍ​ສັ່ງ​ປິດ​
ໂຮງ​ງານ​ໄມ້​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ດ​ຕະ​ຖານ 952 ແຫ່ງ​ຈາກ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທັງ​ໝົດ 2,102 ແຫ່ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ
ແລະ ຍຶດ​ໄມ້​ທີ່ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ປະ​ມູນ​ຂາຍ​ໄດ້​ເງິນ​ເຂົ້າ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ເກີນກວ່າ 51 ຕື້​ກີບ​ກັບ 2 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ກະ​ຊວງກະສິກຳ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ກໍ​ປະ​ເມີນວ່າ ສະພາບ​ປ່າ​ໄມ້​ໃນ​ລາວ ​ຍັງຄົງ​ມີ​ຄວາມ​ໜາ
​ແໜ້ນເຫຼືອ​ຢູ່ ປະ​ມານ 58 ​ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ເນື້ອທີ່ທັງ​ໝົດໃນ ລາວ ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່ານັບ​ຈາກ​
ປີ 2020 ລັດຖະບານ​ລາວ​ ຕ້ອງ​ເພີ້​ມປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້ 12 ​ເປີ​ເຊັນຈຶ່ງຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ການເພີ້ມການ ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້​ເຖິງ 70 ​ເປີ​ເຊັນຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດຂອງລາວ
ໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວ ຫາກ​ແຕ່​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ກໍ​ຄື ການ​ລັກ​ລອບ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ
ກວ້າງ​ຂວາງ ທັງ​ນີ້​ອົງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ Global Witness ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເຂດ
​ທີ່​ມີ​ການ​ລັກລອບ​ຕັດ​ໄມ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຄື​ຊາຍ​ແດນ​ ລາວ ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ.

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