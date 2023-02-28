ການເຮັດວຽກຈາກບ່ອນຫຼົບລີ້ລະເບີດໄດ້ກາຍເປັນພາວະປົກກະຕິສຳລັບຊາວ ຢູເຄຣນ ຄືທ້າວ ໂຣມັນ ໂອຊາດຈຸກ (Roman Osadchuk).
ລາວໄດ້ເວົ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກະກຽມມາກ່ອນ ເວລາທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ຕໍ່ວີໂອເອຈາກນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ວ່າ “ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນໄດ້ມີການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນນີ້, ບາງເທື່ອສອງຄັ້ງຕໍ່ທິດ. ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນລີ້ໄພໃນມື້ນີ້.”
ສ່ວນຫຼາຍທ້າວ ໂອຊາດຈຸ ແມ່ນຍັງ “ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດໃຊ້ດີຢູ່” ແລະ ບາງຄັ້ງລາວກໍໄດ້ຮັບສັນຍານ WiFi ຢູ່ໃນບ່ອນລີ້ໄພ ສະນັ້ນລາວຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, “ພຽງແຕ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ.”
ວຽກງານນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແນວໜ້າທາງດິຈິຕອລຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ. ການມີຖານປະຕິບັດງານໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ້າວ ໂອຊາດຈຸກ ຈະຕິດຕາມການບິດເບື້ອນຂໍ້ມູນຂອງ ຣັດເຊຍ ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການໂຕ້ແຍ້ງຖົກຖຽງທາງດິຈິຕອລຂອງສະພາ ແອັດແລນຕິກ.
ວຽກຂອງລາວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການສາກົນທີ່ກວ້າງຂວາງນັບຈາກບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເປີດ, ນັກວິເຄາະ ແລະ ນັກຂ່າວ ເພື່ອສຶກສາການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ຣັດເຊຍ, ການກ່າວອ້າງທີ່ຜິດ, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດເອກະສານຕ່າງໆ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍປີແລ້ວ.
ແລະ ດ້ວຍການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມອັດຕາໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ສົງຄາມນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອ “ກຳຈັດອິດທິພົນນາຊີ” ຢູເຄຣນ ແລະ ປ້ອງກັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.