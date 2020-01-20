ລັດຖະມົນຕີລາວ ລະບຸວ່າ ການພັດທະນາປັບປຸງລະບົບການລ້ຽງສັດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງງົວໄປໃຫ້ຈີນໄດ້ຕາມໂຄວຕ້າ 5 ແສນຕໂຕຕໍ່ປີ.
ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫລງວ່າ ລະບົບການລ້ຽງສັດຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງໄປຈີນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຈະຊື້ງົວຈາກລາວ ເຖິງ 5 ແສນໂຕຕໍ່ປີນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະສາມາດດຳເນີນການພັດທະນາປັບປຸງລະບົບການລ້ຽງສັດຂອງລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານລຽນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ກຽວກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໂຄວຕ້າສົ່ງງົວ 5 ແສນໂຕ ທີ່ ສປ ຈີນ ໃຫ້ໂຄຕ້າ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ກະກຽມຄວາມພ້ອມເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ອົງການ ຄຸ້ມຄອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງຈີນກຳນົດໃຫ້ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນດຳເນີນມາດຕະການທີ່ຈະເປັນ ແລະມີເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຫາ 10 ປີ ຈຶ່ງຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ໃນການສົ່ງອອກຕາມໂຄວຕ້າ ທີ່ກຳນົດໄວ້.”
ສ່ວນທ່ານພັນທະພົງ ວົງສຳພັນ ຫົວໜ້າພະແນກລ້ຽງສັດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຍອມຮັບວ່າ ລະບົບການລ້ຽງສັດໃນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ປັບປຸງໃນທຸກດ້ານ ຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງເປັນສິນຄ້າ ອອກໄປແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ ໂດຍຈາກການສຶກສາວິໄຈ ພົບວ່າ ການລ້ຽງສັດໃນລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາປັບປຸງໃນ 7 ດ້ານດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງງົວນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານພັນທະພົງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ນຶ່ງຫລະແມ່ນ ຍົກລະດັບການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ການລ້ຽງງົວນີ້ກາຍເປັນອາຊີບຄົງທີ່ ພັດທະນາຮູບແບບເທັກນິກໃຫ້ເປັນຕົວແບບທີ່ດີ ສອງຫລະແມ່ນພັດທະນາ ຜະລິດງົບເປັນສິນຄ້າຂອງຜູ້ປະກອບການ ຂອງນັກລົງທຶນນີ້ ເພາະວ່າ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຜູ້ປະກອບການລົງທຶນເຂົ້າມາຊ່ວຍ ສາມຫລະແມ່ນ ເລື້ອງແນວພັນ ສີ່ຫລະແມ່ນຮັບປະກັນສະໜອງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ຫ້າຫລະແມ່ນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ດ້ານບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ຫົກຕ້ອງໄດ້ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ ເຈັດເອົາການລ້ຽງສັດນີ້ ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາກະສິກຳສີຂຽວ.”
ທັງນີ້ ໂດຍກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຊື້ງົບຈາກລາວ 5 ແສນໂຕ ໃນແຕ່ລະປີ ທັງຍັງຈະເພີ້ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ຖ້າຫາກວ່າ ການລ້ຽງງົວໃນລາວ ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຈີນ ໂດຍທາງການຈີນ ຈະຕັ້ງດ່ານກວດ ແລະຈັດສົ່ງຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານມາດກວດຟາມລ້ຽງງົວໃນລາວ ທີ່ຈະສົ່ງງົວໄປຈີນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ການສົ່ງງົວຈາກລາວໄປຈີນ ເປັນການລັກລອບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະທາງການຈີນຢ້ານວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນສັດ ຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງດ່ານກວດສັດດັ່ງກ່າວ.
ນອກຈາກນັ້ນ ງົບທີ່ຈະສາມາດສົ່ງໄປຈີນໄດ້ ກໍຍັງຈະຕ້ອງມີນ້ຳໜັກຕັ້ງແຕ່ 350 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ ແລະມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີ ຈີນຕ້ອງການບໍລິໂພກຊີ້ນງົວຫຼາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂຕ ຫາກແຕ່ສາມາດຜະລິດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ພຽງ 7 ລ້ານໂຕ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂຕໃນແຕ່ລະປີ ສ່ວນໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ມີລາຍງານວ່າ ລາວ ໄດ້ສົ່ງງົວ ແລະຄວາຍ ໄປຈີນ 8 ໝື່ໂຕ ແລະ 2 ໝື່ນໂຕ ຕາມລຳດັບ.
ບັດຈຸບັນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ມີຟາມລ້ຽງງົວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 284 ແຫ່ງ ມີງົວ 45,000 ໂຕ ແລະມີຟາມລ້ຽງຄວາຍ ພຽງ 6 ແຫ່ງມີຄວາມ 7,000 ໂຕເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ມີມາດຕະຖານສູງສຸດ ຄືຟາມລ້ຽງງົບຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນພັດທະນາກະສິກຳຈຳກັດ ມີພື້ນທີ່ລ້ຽງງົວ 500 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງແປກ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ນຳພໍ່ພັນແມ່ພັນງົວຄຸນນະພາບດີ ມາຈາກອອສເຕຣເລຍ ໃນນີ້ເປັນແມ່ນພັນທີ່ອອກລູກ ແລ້ວກວ່າ 1,000 ໂຕ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຟາມແຫ່ງນີ້ ມີງົວພັນດີຫຼາຍກວ່າ 1,700 ໂຕໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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