ຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາ ໃນເມືອງຊາວດ໌ເບນ (South Bend) ເປັນບ່ອນສຶກສາຮ່ຳຮຽນຂອງນັກສຶກສາ 5,000 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນເກືອບຮອດ10 ເປີເຊັນແມ່ນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ. ໄດ້ນຶ່ງທົດສະວັດມາ ແລ້ວທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນັ້ນໄດ້ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນໂອກາດບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດອິນເດຍນາໄດ້ມາພົບປະໂອ້ລົມກັນ. Esha Sarai ມີລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໄດ້ຫລາຍກວ່ານຶ່ງທົດສະຫວັດມາແລ້ວທີ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາຢູ່ວິທະຍາເຂດເມືອງຊາວດ໌ເບນ (South Bend) ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງສຳລັບບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving ຕາມປະເພນີຂອງຊາວ ອາມເຣິກັນຂຶ້ນ.
ນາງ ເຊີລິນ ແຈນ (Celynn Chan), ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາທີ່ມາຈາກມາເລເຊຍເວົ້າວ່າ:
"ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບເລື້ອງບຸນນີ້ຕະຫລອດ ແລະໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າເຈົ້າໄດ້ກິນໄກ່ງວງຕະຫລອດ ໃນວັນບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving... ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງຈັກເທື່ອວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນແດ່ແລ້ວ ແລະທີ່ຈິງແລ້ວການຈັດງານບຸນທັງໝົດນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໜ້ອຍນຶ່ງ. ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຂ້ອນຂ້າງຮູ້ວ່າມັນມາຈາກໃສ? ມັນມີຕົ້ນກຳເນີດມາແຕ່ໃສ ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຈັດງານນີ້ຂຶ້ນ. ຂ້ອຍຂ້ອນຂ້າງມັກຂອງຫວານແດ່ ສະນັ້ນ ເມື່ອຂ້ອຍເຫັນເຂົ້າໜົມພາຍເຮັດດ້ວຍໝາກອຶ ແລະຂ້ອຍກໍຢາກຊິມມັນລອງເບິ່ງຫລາຍອີ່ຫລີ ແລະຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ກິນມັນຈັກເທື່ອ ອີ່ຫລີໄດ໋."
ທ້າວ ເດວິດ ພູ (David Pugh) ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາທີ່ເປັນຄົນເມືອງຊາວດ໌ເບນ (South Bend) ເວົ້າວ່າ:
"ເຫດຜົນຂອງການຈັດງານນີ້ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວກໍເກືອບຢາກວ່າ- ມັນ ຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ຈັກປະເພນີບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງງານບຸນນີ້, ຄ້າຍໆກັນກັບການງານເທດສະການອາຫານທີ່ພວກເຮົາຈັດ, ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຮູ້ວ່າມີຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ບ່ອນໜີ້ ເພາະຫລາຍຄົນກໍບໍ່ຮູ້ແທ້ໆ."
ຫົວຂໍ້ຂອງງານບຸນປີນີ້ກໍຄື -- ‘ພວກເຮົາຂອບໃຈທີ່ເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້' ຊຶ່ງດັງກ້ອງຢູ່ໃນຫ້ວງຄວາມຄິດຂອງບັນດານັກສຶກສາຫລາຍຄົນ.
ທ້າວຄາລີລ ລໍ ອິສມາຍລາ (Khalil Lo Ismaila), ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາ ມາຈາກປະເທດໄອວໍຣີ ໂຄສທ໌ (Ivory Coast) ເວົ້າເປັນພາສາຝຣັ່ງສູ່ຟັງວ່າ:
"ມັນຄັກອີ່ຫລີ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍຄົນໃນຄອບຄົວ ແບບໃດແບບນຶ່ງ. ມັນດີຫລາຍ. ແລະເວົ້າເຖິງອາຫານຫວະ? ແຊບຫລາຍອີ່ຫລີ!"
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດອິນເດຍນາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມັກໄປຮຽນຢູ່ບ່ອນຫັ້ນຫລາຍ ຫລາຍທີ່ສຸດກໍຕາມ ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້ເລືອກມາຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້.
ທ້າວ ຮາດີ ອາລາຈມີ (Hadi Alajmi), ປະທານອົງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
"ຂ້ອຍຢາກຈະແນະນຳໃຫ້ໃຜກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມມາຮຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນໃຫ້ມາຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍກວ່າ ຫລືລັດທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ຖ້າຫາກໄປຢູ່ໃນນິວຢອກ ກາຄືຮູ້ຫັ້ນແລ້ວ ເຈົ້າກໍຈະຫຍຸ້ງນຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກນັ້ນ- ເອີ ກະມັນແມ່ນນິວຢອກ. ແຕ່ວ່າເມືອງຊາວດ໌ເບນ (South Bend) ຢາກຂ້ອນຂ້າງວ່າຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ສຸມຈິດສຸມໃຈໃສ່ການຮຽນ ແລະມີຄົນທີ່ສົນໃຈຢາກເວົ້າ ຢາກລົມກັບຄົນຫລາຍກວ່າ."
ແລະເມື່ອຖາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມັກອາຫານຫລືບໍ່ …
ກໍມີຄົນຕອບວ່າ "ມັນກໍພໍກິນໄດ້"
ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານນີ້ທີ່ມາຈາກໃກ້ ແລະໄກ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ບ່ອນໜີ້ ຄືຢູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ.
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Indiana University's South Bend campus is home to 5,000 students almost 10 percent of whom are international. For the past decade, the school has put on a Thanksgiving dinner to bring international students and Indiana residents together. Esha Sarai has more.
For over a decade, international students at Indiana University's South Bend campus have organized a traditional American Thanksgiving feast.
Celynn Chan, IU Student from Malaysia:
"I've always read about stories and heard from people that you always eat turkey for Thanksgiving. ... I never really knew the idea why, but being here, I guess I learned a little bit more and actually making this whole event I had to research a little bit so I kind of know where it's coming from, where it originated and why we have it. I have a little sweet tooth, so I saw pumpkin pies around and I really want to try it and never really tried it before."
David Pugh, IU Student from South Bend:
"The motivation is really I think mostly to sort of bring - obviously to introduce the international students to the tradition of Thanksgiving. I think a big part of it, similar to the food festival that we do, is so that the community is aware of the international presence that's here, because a lot of people really don't know."
The theme of this year's fest -- We're thankful you're here,' resonated with a lot of students.
Khalil Lo Ismaila, IU Student from Ivory Coast IN FRENCH:
"It's been really cool. I felt like I was surrounded by a sort of little family. It's been great. And the food? Really good!"
Though the midwestern U.S. state Indiana my not be the most common destinations for international students, many said they are glad they chose to come here.
Hadi Alajmi, IU International Student Organization President:
"I would recommend anybody who's trying to come to the U.S. to come to a smaller city or a smaller state. Going to New York, you would be busy with, you know, everything around New York - it's New York. But South Bend kind of helped me to focus on school (and) more to be more of a people's person."
And whether or not they like the food…
((natpop: "It was edible"))
Attendees from near and from very far feel a sense of home here.