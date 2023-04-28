ໄທຈະສົ່ງອອກໝາກໄມ້ກວ່າ 2 ແສນລ້ານບາດຜ່ານລາວໄປ ຈີນ ໂດຍລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2023 ນີ້ໃນຂະນະທີ່ທາງການລາວມີຄວາມຫວັງວ່າຈະສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີດຽວກັນນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງພານິດຂອງ ໄທ ເປີດເຜີຍວ່າການທີ່ ໄທ ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳໄປ ຈີນ ໂດຍການຫັນມາຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມານອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງ ໄທ ໄປ ຈີນ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວແລະປະຢັດຄ່າຂົນສົ່ງຈາກເດີມເກີນກວ່າ 40 ເປີເຊັນແລ້ວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິດກຳຂອງ ໄທ ຜ່ານ ລາວ ໄປ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກໄມ້ 13 ຊະນິດເຊັ່ນ ຖົ່ວລຽນ, ລຳໄຍ, ມັງຄຸດ ແລະ ໝາກພ້າວອ່ອນນັ້ນ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກລວມເກີນກວ່າ 90,800 ລ້ານບາດໃນປີ 2022 ແລະ ຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2 ແສນກວ່າລ້ານບາດໃນປີ 2023 ຊຶ່ງລວມເຖິງຢາງພາລາ ແລະ ເຂົ້າໜຽວທີ່ ຈີນ ນຳເຂົ້າຈາກໄທ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃນໄວໆນີ້ ໄທ ຍັງຈະເພີ່ມການສົ່ງອອກໝາກໄມ້ໄປ ຈີນ ຈາກເດີມ 13 ຊະນິດເປັນ 22 ຊະນິດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຢາງພາລາຂອງເຮົານີ້ ເຮົາເປັນເຈົ້າຕະຫຼາດໃນ ຈີນ ເນາະ. ເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງຢາງພາລາດເທິງເສັ້ນທາງສາຍນີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານໄປທາງເຮືອ ອັນທີສອງກໍຄືເຂົ້າເຮົາກໍຄອງແຊັ້ມໃນການສົ່ງເຂົ້າໄປ ຈີນ ອີກເໝືອນກັນ ສອງລາຍການນີ້ກໍໜ້າຈະມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ. ໝາກໄມ້ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາເຈລະຈາເລັ່ງດ່ວນທີ່ສຸດ ເຮົາໄດ້ເຮັດພິທີສານໃນການເປີດດ່ານໜອງຄາຍ-ດ່ານລົດໄຟບໍ່ຫານຂົນສົ່ງໝາກໄມ້ 22 ຊະນິດ.”
ທັງນີ້ການທ່າເຮືອແຫ່ງປະເທດ ໄທ ລາຍງານວ່າການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອໃນແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ໃນປີ 2021 ແລະ ໃນປີ 2022 ໄດ້ປັບຕົວຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 85 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2019 ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງການ ຈີນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ລາວ ແລະ ໄທ ໄປໃນແຂວງຢຸ່ນໜານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອຊຽງແສນມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງຈາກລະດັບສະເລ່ຍ 50,000 ກວ່າລ້ານບາດໃນແຕ່ລະປີ ເຫຼືອພຽງ 10,000 ກວ່າລ້ານບາດຕໍ່ປີນັບຈາກປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2020 ນັ້ນການຄ້າທາງເຮືອໃນແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອຊຽງແສນ ມີມູນຄ່າລວມພຽງແຕ່ 8,500 ກວ່າລ້ານບາດເທົ່ານັ້ນ.
ໃນປີ 2020 ໄທມີມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນກັບການຄ້າຜ່ານແດນລວມກວ່າ 1.79 ລ້ານລ້ານບາດ ໂດຍໄທໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ແລະ ຈີນ ໃນມູນຄ່າ 89,925 ກວ່າລ້ານບາດ ແລະ 22,247 ລ້ານບາດຕາມລຳດັບ ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບ ຈີນ ກໍມີມູນຄ່າລວມ 3,978 ລ້ານໂດລາ ໂດຍລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າ 488 ລ້ານໂດລາເພາະ ຈີນ ໄດ້ວາງບົດບາດໃຫ້ ລາວ ເປັນຜູ້ຜະລິດສະບຽບອາຫານເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ ຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໃນລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້ປະກາດວ່າເອົາ ສປປ ລາວ ເປັນນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດຜະລິດສະບຽບອາຫານສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃນ ສປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ ເພາະສະນັ້ນໂຕນີ້ກໍເປັນໂອກາດຊຸກຍູ້ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຊາວກະສິກອນໃຫ້ຜະລິດມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ສປ ຈີນ ອັນນີ້ລັດຖະບານ ຈີນ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ກະໄດ້ເຊັນອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ພືດຈາກ ສປປ ລາວ ສົ່ງໄປ ສປ ຈີນ 13 ພືດ.”
ລັດຖະບານ ລາວ ກັບ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການຄ້າຜົນຜະລິດກະສິກຳເມື່ອປີ 2018 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຈີນ ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາລົງທຶນໃນພາກກະສິກຳໃນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ເຊັ່ນບໍລິສັດ ZhengZhou ອຸດສາຫະກຳສະບຽງອາຫານໄດ້ລົງທຶນຜະລິດ ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ແປ້ງມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍຫອມ, ນ້ຳຕານ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ຖົ່ວລຽນ ເພື່ອສົ່ງໄປ ຈີນ 1,500 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ. ສ່ວນບໍລິສັດສາງຈຽງ ກໍໄດ້ລົງທຶນຜະລິດຊີ້ນງົວໄປ ຈີນ ໃຫ້ໄດ້ 80 ເປີເຊັນຂອງໂຄຕ້າທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ງົວຈາກລາວ 5 ແສນຕົວຕໍ່ປີນັ້ນ.