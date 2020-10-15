ໄທ ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຂະໜາດໃຫຍ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອເປັນການຮັບມືກັບການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະຕິຮູບສະຖາບັນກະສັດພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳ ມະນູນຂອງປະເທດໃໝ່.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ເຊັນດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນຄໍ່າ ຂອງວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ເດີນຂະບວນໄປຍັງທຳນຽບລັດຖະບານຂອງທ່ານຢູ່ ບາງກອກ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂດຍປະຕິຍານວ່າຈະບໍ່ອອກໄປຈົນກວ່າທ່ານຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍມີການປະກາດພາວະສຸກເສີນ, ຊຶ່ງຕຳຫຼວດໄດ້ຂັບໄລ່ຝູງຊົນໃຫ້
ແຕກກະຈາຍໄປ ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມອອກໄປ, ລວມທັງບັນດາຜູ້ນຳການປະທ້ວງທ່ານ ອານົນ ນຳພາ ແລະ ທ່ານ ປາຣິດ ຊິວາຣັກ ຫຼື ເພັງກວິນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຕືອນຜູ້ປະທ້ວງບໍ່ໃຫ້ຈັດແຜນການປະທ້ວງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນນະຄອນ ຫຼວງຂອງປະເທດ ໄທ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານ ປຣະຢຸດ ແມ່ນອະດີດນາຍພົນທະຫານບົກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອປິ 2014 ເພື່ອຂັບໄລ່ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກເລືອກຂຶ້ນມາ. ທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນປີກາຍນີ້, ແຕ່ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງເວົ້າວ່າ ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວມີການສໍ້ໂກງເພື່ອໃຫ້ທ່ານຊະນະ ຍ້ອນກົດໝາຍທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍກອງທັບ.
ນອກຈາການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍກອງທັບແລ້ວ, ຜູ້ປະທ້ວງຍັງພະຍາ ຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງກະສັດ ໄທ. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວທີ່ມີສະຖານະຄືກັບເທບພະເຈົ້າໃນບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງ ໄທ, ແລະ ຖືກ ປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ “ດູໝິ່ນສະຖາບັນ” ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໂທດຂັງຄຸກສຳລັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການດູຖູກກະສັດ.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮ້ອງໃສ່ຂະບວນພະລາດຊະລົດທີ່ນຳພາກະສັດມະຫາ ວະຈິຣາ ລົງກອນ ແລະ ລາຊິ ນີ ສຸດທິດາ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນລາດຊະລົດຂັບຜ່ານຝູງຊົນໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະ ໄດ້ຍົກມືສາມນິ້ວຄຳນັບ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຄັດຄ້ານທີ່ຖືກຢືມມາໃຊ້ຈາກປື້ມ ແລະ ຮູບເງົາ Hunger Games ຂອງ ສະຫະລັດ.