ນັກທຸລະກິດໄທຄາດວ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ ກັບ ຈີນ ໂດຍການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2024 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ຍັງຈະເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າໄທ-ຈີນໄປເຖິງມາເລເຊຍດ້ວຍ.
ນັກທຸລະກິດ ໄທ ຄາດໝາຍວ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ ກັບ ຈີນ ທີ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນປີ 2024 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2023 ເພາະວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບໃຫ້ບໍລະການການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາສິນຄ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ກໍຄືການກວດກາສິນຄ້າສະເພາະຢູ່ທີ່ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງເທົ່ານັ້ນຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການຕົກລົງເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟລະຫວ່າງໄທ-ຈີນ ແລະ ມາເລເຊຍ ທີ່ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນເດືອນມີນາ 2024 ນີ້ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ-ໄທ ທີ່ຜ່ານມາລາວຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງໝາກໄມ້ຈາກໄທໄປຈີນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທຢືນຢັນວ່າ
“ຈະມີຕູ້ເຢັນ ເພື່ອຈະຂົນສົ່ງລຳໄຍ, ມັງຄຸດ, ຖົ່ວລຽນ. ໃນການສົ່ງໄປປະເທດ ຈີນ ຊຶ່ງຄາດວ່າເຮົາຈະສົ່ງໄປໄດ້ຫຼາຍເລື່ອງຖົ່ວລຽນ, ມັງຄຸດ ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 20 ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານ ຂົນສົ່ງທາງລາງ ຊຶ່ງເຮົາຄາດວ່າປະເທດ ຈີນ ຈະສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າບໍ່ວ່າຈາກເມືອງ ສົງຈິ່ງ ຫຼື ຄຸນໝິງ, ຈະສົ່ງຜ່ານລາວແລ້ວກໍຜ່ານທາງ ໄທ ກໍສົ່ງໄປເກາະ ປີນັງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປທາງເຮືອເປັນໂຄງການທີ່ເຮົາໄດ້ມີການລົມກັນ.”
ສ່ວນນັກທຸລະກິດລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດການຄ້າສາກົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງປັບຫຼຸດ ແລະ ກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ບໍລິການທ່າບົກໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳໃນລາວດ້ວຍການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງຫາກບໍ່ສະນັ້ນປະຊາຊົນລາວກໍຕ້ອງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ ດັ່ງນັກທຸລະກິດລາວຢືນຢັນວ່າ
“ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນກະເປັນບັນຫາລະອຽດອ່ອນ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນການຜັນຂະຫຍາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນເຫັນວ່າຍັງຊັກຊ້າຫຼາຍ ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ຂອງລັດກະບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງແທ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄປຕາມກົນໄກຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດ.”
ທັງນີ້ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 8,139 ຄອບຄົວໃນນີ້ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າການຊົດເຊີຍ 1,530 ກວ່າຕື້ກີບຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບ ເພາະເຫັນວ່າເປັນການຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ທັງຍັງປາກົດວ່າທາງການລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈຳນວນນຶ່ງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳເກີນໄປນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີການຊົດເຊີຍ 15,000-137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດໃນຂະນະທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີລາຄາຊື້ຂາຍເກີນກວ່າ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດໝາຍຄວາມວ່າຄ່າຊົດເຊີນທີ່ດິນໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ເປັນຈິງເກີນກວ່າ 20 ເທົ່າຕົວນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງ ກໍຍັງປະສົບກັບບັນຫາຊັກຊ້າມາໂດຍຕະຫຼອດໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ Vientiane Logistics Park ທີ່ຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ປາກົດວ່າບໍລິສັດລົງທຶນໃນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງແຕ່ 19 ລາຍເທົ່ານັ້ນຈາກຜູ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍທັງຍັງໄດ້ປັບຫຼຸດຄ່າເວນຄືນລົງອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າເວນຄືນໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ