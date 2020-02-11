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ໄທ ຖືກ​ຍົກ​ຍ້ອງ ​ໃນການ​ຍົກ​ເລີກ ແຜນ​ການ ຈີນ ສຳ​ລັບ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ທ້ວງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ ຈີນ ເພື່ອ​ຂຸດ ແລະ ລະ​ເບີດ​ແກ້ງ​ໃນແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ເດືອນ​ມັງ​ກອນ, 2017. (International Rivers)

ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທັງຫຼາຍ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ ໄທ ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດ​ຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ປັກ​ກິ່ງ ເພື່ອ​ຂຸດ ແລະ ລະ​ເບີດ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ຕື້ນ ແລະ ເປັນ​ກ້ອນ​ຫີນໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ​ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ໄທ-ລາວ. ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ອະ​ອຽດ​ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໄທ ຖືກ​ຍົກ​ຍ້ອງ ສຳ​ລັບ​ການ​ຍົກ​ເລີກ ແຜນ​ການ ຈີນ ສຳ​ລັບ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຈາກ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ.

ແຜນ​ການ​ຂອງ ປັກ​ກິ່ງ, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ໂດຍ​ລາວ, ມຽນ​ມາ ແລະ ໄທ ໃນ​ປີ 2000 ນັ້ນແມ່ນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ມີນ້ຳໄຫຼ​ແຮງ​ ສາ​ມາດ​ສັນ​ຈອນ​ໄປ​ມາ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ໂດຍ​ຫວັງ​ຈ​ະ​ໃຊ້​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ລະ​ຫວ່າງ ແຂວງ ຢຸນ​ໜານ ທີ່ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ​ຂອງ ຈີນ ແລະ ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ​ທີ່​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້. ບັນ​ດາ​ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢ້ານ​ວ່າ ​ມັນ​ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ປາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ວີ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ທ່ານນາງ ຕ​ຣີ​ສຸ​ລີ ຕ​ຣີ​ສະ​ຣະ​ນາ​ກຸນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ​ນາງໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ເຫດ​ຜົນ​ກໍ​ແມ່ນ ຈີນ ບໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂຄງ​ການ​ອີກ​ແລ້ວ ແລະ ມັນ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ, ເພາະ​ວ່າ​ຄົນ​ ໄທ ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງ ພຽນ​ພອນ ດີ​ເທ​ສ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ອົງ​ການ​ແມ​ນ້ຳ​ສາ​ກົນ​ປະ​ຈຳ​ ໄທ ເຊິ່ງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ແມ່​ນ້ຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໄດ້​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ “ເປັນໄຊ​ຊະ​ນະ​ຄັ້ງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ.”

ຖ້າ​ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ນັ້ນ, ມັນ​ຈະ “ປ່ຽນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຈາກ​ອ່າງ​ນ້ຳ​ທີ່​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ ​ເປັນ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ບ່ອນ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຈະ​ສ້າງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຄົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ, ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ແມ່​ນ້ຳ ອາ​ເມ​ຊອນ ເທົ່າ​ນັ້ນ,” ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແຕ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມຮີບ​ເລັ່ງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ການ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ ຈະ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ມັນ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ວ່າ ອະ​ນາ​ຄົດ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຢູ່ ອັນ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ ສຳ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເວົ້າ​ວ່າ ນ້ຳ​ທີ່​ໄຫຼ​ແຮງ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ອອກ​ແມ່​ແຜ່​ລູກ​ຂອງ​ປາ​ທີ່​ໃກ້​ສູນ​ພັນ​ຂັ້ນ​ຮຸນ​ແຮງຄື​ປາ ບຶກ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ໃຫຍ່​ຍາວ​ເຖິງ 3 ແມັດ ແລະ ໜັກ 300 ກິ​ໂລກ​ຣາມ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ນ້ຳ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຮັກ​ສາຫຼາຍ​ຊຸມ​ຊົນ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ມັນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ພຽນ​ພອນ ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ສ່ວນຫຼາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ກັບ​ກຸ່ມໂຄ​ສະ​ນາ​ລະ​ດັບ​ສາ​ມັນ​ຊົນ​ຄື ກຸ່ມ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຊຽງ​ຂອງ ແລະ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ໄທ ສຳ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ເດັດ​ຂາດ ແລະ ໝັ້ນ​ຄົງ​ກັບ​ທັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໄທ ແລະ ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ການ​ ບໍ​ລິ​ສັດ ກໍ​ສ້າງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຈີນ.

ທ່ານ ນິ​ວັດ ຣອຍ​ແກ້ວ ຈາກ​ກຸ່ມ​ຊຽງ​ຂອງ ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ມື​ເຮັດ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂ​ອງ​ອົງ​ການ ແມ່​ນໍ້​າ​ກົນ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້, ດ້ວຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່ຫຼັກ​ຖານ​ຕ່າງໆ. ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໂຄງ​ການ​ກໍ​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈີນ ໄດ້​ຖອຍ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ມິດ​ງຽບ ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຕັດ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຕໍ່​ໄປກໍ​ຕາມ, ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້ ແມ່ນ​ການ​ຕອກ​ຕະ​ປູ​ດອກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃສ່​ຝາ​ໂລງ.” ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ຂອງ ທ່ານ ບ​ຣາຍ​ອັນ ອາຍ​ເລີ, ນັກ​ວິ​ໄຈ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ທີ່​ສູນ​ກາງ​ ສ​ຕິມ​ສັນ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໜ້າໂຄງ​ການ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຂອງ​ກຸ່ມ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ ໄທ ຄວນ​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ສຳ​ລັບການ​ຢືນ​ຢັດ ແລະ ຄວາມບໍ່​ຮູ້​ອິດ​ເມື່ອຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ໄຊ​ຊະ​ນະ​ແບບນີ້​ບໍ່​ຄ່ອຍເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ.”

ແຕ່​ທ່ານ ອາຍ​ເລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກໍ​ໂຊກ​ດີ​ເຊັ່ນ​ກັນ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກອງ​ທັບ ໄທ, ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ໂດຍ​ເຈົ້​າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ຂອງ​ ຈີນ ໃນແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ທີ່ຂ້າມ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຕົວ​ຢ່າງນີ້ ການ​ອ້າງ​ເຫດ​ຜົນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ ໄທ ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ເຫດ​ຜົນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ກ່ຽວ​ກັບ ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ແລະ ໂຄງ​ການ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ໂດຍບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ ໄທ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມຄິດຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ.”

ການຢຸດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫຼັງ​ຂອງ ຈີນ ໂດຍ ໄທ ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍເກີດ​ຂຶ້ນ. ແຕ່ການ​ຜັກ​ດັນ​ເພື່ອຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ ຈີນ ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕໍ່​ຕ້ານ ຫຼື ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ອື່ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ນັບ​ຕັ້ບ​ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ໃນ​ກາງ​ປີ 2018 ນັ້ນ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ກໍໄດ້ຫຼຸດ​ຂະ​ໜາດ ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ ປັກ​ກິ່ງ ສຳ​ລັບ​ການ​ສ້າງ​ທ່າ​ເຮືອ ແລະ ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຈົມ​ຢູ່​ໃນໜີ້​ສິນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຖ້ວມ​ຫົວ​ຢູ່​ແລ້ວ. ໃນ​ປະ​ເທດ ມຽນ​ມາ, ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ ມິດ​ຊອນ ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ​ໄວ້​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ປີ 2011.

ທ່ານ ອາຍ​ເລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ພວກນີ້ ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຫຼື ເລື່ອນ ຫຼື ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ, ພວກ​ເຮົາໄດ້ເຫັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຈີນ ທັງຫຼາຍ​ຕອບ​ຮັບ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ຫຼື ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ຫຼື ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ. ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສິ່ງນີ້​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຄື ລາວ ຫຼື ກຳ​ປູ​ເຈຍ ບ່ອນ​ທີ່​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແມ່ນບໍ່​ມີ​ສິດ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນຫຼາຍ​ປານ​ໃດ.

ຈີນ ​ໄດ້​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ 11 ແຫ່ງ​ໃສ່​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຕອນ​ເທິງ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເລີ່ມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ, ສ້າງ ຫຼື ວາງ​ແຜນ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ອີກຫຼາຍ​ແຫ່ງ ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຕ່າງໆ​ຈາກ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ. ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພັງ​ພິ​ນາດ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ນັ້ນ ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ສ້າງ​ມັນ​ຂຶ້ນ.

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