ລັດຖະບານໄທໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ກ່າວຊົມເຊີຍວ່າ “ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນ” ໃນການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ກັບກຸ່ມກະບົດມຸສລິມໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງໄທ ຫຼັງຈາກທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງເດືອນຖືສິນອົດຣາມານຊຶ່ງເປັນເດືອນສັກສິດຂອງຊາວມຸສລິມ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງໄທ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງກຸ່ມກະບົດ ປະຕິວັດແຫ່ງຊາດບາຣີຊານ (BRN) ໄດ້ພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າໃນຕົ້ນອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໃນການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ຫຼັງຈາກການສົນທະນາຫາລື ໄດ້ເລີ້ມຄືນອີກໃນເດືອນມັງກອນ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການຢຸດເຊົາເປັນເວລາ 2 ປີ ຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ມີຫຼາຍກວ່າ 7,300 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ກະບົດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາການກໍ່ກະບົດເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນອີກ ທີ່ຈັງຫວັດນະຣາທິວາດ ຍະລາ ປັດຕະນີ ແລະບາງສ່ວນຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມທີ່ປາກພາສາມາເລ ຢູ່ໃນປະເທດໄທທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດນັ້ນ.
ກຸ່ມກະບົດ BRN ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງບຸນຣາມາດານ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3 ເມສາໄປຈົນຮອດ 14 ພຶດສະພານັ້ນ ເພື່ອ “ສ້າງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ” ສຳລັບປະຊາຄົມ ອັນເປັນຂັ້ນຕອນ “ໃນການເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ” ເພື່ອ “ສ້າງສັນຕິພາບທີ່ມີຄວາມໝາຍ.”
ຝ່າຍລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການສ້າງ “ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ” ໃນລະຫວ່າງບຸນຣາມາດານ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ “ສາມາດປະຕິບັດສາສະໜາກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພ” ແລະເພີ້ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນໃນການສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ.
ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມ ໃນ 3 ດ້ານ ດ້ວຍກັນ ຮວມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນແລະການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະບານໄທ.
ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າ ວໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນເອກກະລາດໃຫ້ເຂດພາກໃຕ້ ຊຶ່ງຈັງຫວັດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວມຸສລິມທີ່ປາກພາສາມາເລ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດປະຕະນີ ແລະຖືກປະກາດຮວມເຂົ້າເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງໄທ ໃນປີ 1909 ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນຂອງສົນທິສັນຍາກັບປະເທດອັງກິດ.
ພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນໄດ້ຮ້ອງທຸກມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ຊາວມຸສລິມມາເລ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນໄທ ແລະກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງໄທໃນການກະທຳທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມຜ່ານມາ. ລັດຖະບານໄທໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງການປະຕິບັດງານຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
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