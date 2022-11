ໄທ ເປີດທຸລະກິດຄືນໃໝ່ ຂະນະທີ່ ພາກການທ່ອງທ່ຽວ ສືບຕໍ່ກັບຄືນມາຄຶກຄື້ນອີກຄັ້ງ

ເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທ ປາກົດວ່າ ກຳລັງກັບຄືນມາຄຶກຄື້ນອີກ ຂະນະທີ່ພວກຊາວຕ່າງປະເທດຫຼາຍລ້ານຄົນພາກັນເດີນທາງໄປຮອດປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ພາຍຫຼັງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ແລະການປິດຊາຍແດນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ໄທ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ໃນການມີຜູ້ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ 10 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.

ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ ຫຼື TAT ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ມີຄົນເດີນທາງເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມໃນປະເທດ ຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ນັບຈາກເດືອນມັງກອນຫາທ້າຍເດືອນຕຸລາ. ມາຮອດວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາ ໄທ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ບັງຄັບດ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ລວມທັງຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຂອງການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ຜົນການກວດຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ຜູ້ປົກຄອງ ອົງການ TAT ທ່ານຍຸດທະສັກ ສຸປາສອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຜ່ານພົ້ນແລ້ວ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງກົມຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບ ຫຼື SHA ວ່າ “ປະເທດໄທ ກຳລັງເຫັນບົດລາຍງານຂອງຕົນ ທົ່ວທຸກອົງການ ຈັດຕັ້ງ-ຈາກການຕະຫຼາດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການສົ່ງເສີມ ຫາມາດຕະຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະຄວາມປອດໄພ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Amazing Thailand ຂອງ SHA ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢູ່ນັ້ນ-ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນ ໂດຍມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ໄດ້ກັບຄືນມາແລ້ວ ແລະໄປຍັງແຄມທະເລຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໃນປີ 2022.”

(( https://www.tatnews.org/2022/10/thailand-welcomes-over-7-million-foreign-tourists-from-1-january-to-26-october-2022/ ))