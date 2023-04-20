ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານທະຫານຂອງມຽນມາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຂ້າມເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄທ, ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານແລະກຸ່ມສິດທິມະນຸດເວົ້າ.
ການນາບຂູ່ດັ່ງກ່າວ ປາກົດໃຫ້ເຫັນເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກສະມາຊິກ 3 ຄົນ ຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານທະຫານມຽນມ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ກັກຕົວໄວ້ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ແລະສົ່ງຕົວມອບໃຫ້ລັດຖະບານມຽນມາ.
ທ້າວໂກ ທີຮາ (Ko Thiha), ໂກ ເທັດນໍ ວິນ (Ko Htet Nay Win) ແລະໂກ ຊໍ ພຽວ ເລ (Ko Saw Phyo Lay), ສະມາຊິກ ສາມຄົນຂອງກອງທະຫານກ້າຕາຍ ບັນຊາການກອງພັນໃຫຍ່ ຂອງມຽນມາ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 1 ເມສາຜ່ານມານີ້ ທີ່ເມືອງແມ່ສອດ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຢູ່ຊາຍແດນຂອງໄທ ໃນຂໍ້ຫາລັກລອບເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ ໝາຍ. ລາຍງານຈາກທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ທັງສາມຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປຮັບການປິ່ນປົວທາງການແພດ ຫຼັງຈາກເກີດການປະທະກັນທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ສອງຄົນຖືກຍິງໂດຍກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງມຽນມາ.
ທ່ານນາງລາລີຕາ ຮານວົງ (Lalita Hanwong), ອາຈານ ສອນ ປະຫວັດສາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະສອນວິທະຍາ ສາດ ສັງຄົມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດໃນບາງກອກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອ ເອວ່າຄວາມສຳ ພັນທີ່ແຂງແກ່ນລະຫວ່າງທະຫານໄທ ແລະມຽນມາແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ມີການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ໄທ ແລະ ມຽນມາ ແມ່ນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ມຽນມາໃນປີ 2021, ດັ່ງນັ້ນມັນງ່າຍດາຍຫລາຍແທ້ໆ. ກອງທັບຂອງ ທັງສອງປະເທດມີ ຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍ ແລະໄທກໍ່ບໍ່ຢາກທຳ ລາຍສາຍສຳພັນ ກັບກອງທັບທັດມາດໍ,”