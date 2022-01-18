ປະຊົນຊົນໃນປະເທດໄທ ປະເຊີນກັບການກົດຂີ່ຕໍ່ສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພີ້ມຂຶ້ນແລະໄດ້ເກີດເຫດການທໍລະມານເມື່ອຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ.
ປະເທດໄທ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ມີການເດີນຂະບວນ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນປີ 2020 ແລະພວກປະທ້ວງໄດ້ຕ້ອງຕິອຳນາດຂອງກະສັດ ແລະພວກຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານໄທ.
ພວກເດີນຂະບວນຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບ ຊຶ່ງການປະທ້ວງຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງແລະຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ໃນຮອບສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ຜູ້ນຳນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ຮວມທັງຂໍ້ຫາໝິ່ນປະໝາດກະສັດ. “ມາດຕາ 112” ຫຼືກົດໝາຍໝິ່ນພະບໍລົມເດຊານຸພາບຂອງໄທຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດໃນການຕ້ອງຕິກະສັດ. ຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບໂທດໜັກຕິດຄຸກເຖິງ 15 ປີ ໃນການຕັດສິນແຕ່ລະເທື່ອ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານປະຈຳປີ 2022 ຂອງຕົນ ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ທຳການປາບປາມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊາວໜຸ່ມແລະພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ລາຍງານຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວຕື່ມວ່າ ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຂອງໄທ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບ “ບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ” ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີມາຕະຫຼອດປີ.
ເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນນີ້ ພວກປະທ້ວງຊາວໜຸ່ມກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍລະມານ ໃນຂະນະທີ່ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະທ້ວງ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເຂດດິນແດງໃນບາງກອກ.
ໃນລາຍງານ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ໂດຍໂທລະພາບ ອາລ-ຈາຊີຣາ ທ້າວ Attasith Nussa ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບວ່າລາວຖືກທໍລະມານແບບໃດໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຮ່ວມການປະທ້ວງໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ໄດ້ມີການເສຍຊີວິດຢ່າງລຶກລັບຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວອາຍຸ 15 ປີຄົນນຶ່ງ ໃນການປະທ້ວງທີ່ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ໄວລຸ້ນອີກຄົນນຶ່ງ ກໍກ່າວຫາວ່າ ລາວເອງກໍໄດ້ຖືກທໍລະມານຄືກັນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ຖືກໃຊ້ໄຟດາດແລະຖືກທຸບຕີ.
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