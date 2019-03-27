ພັກເພື່ອໄທ ເຊິ່ງແມ່ນພັກທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານທີ່ສຳຄັນຂອງ ໄທ ໄດ້ ກ່າວວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ 6 ພັກການເມືອງທີ່ນ້ອຍກວ່າ ເພື່ອອ້າງເອົາຕຳແໜ່ງສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ ສຸດາຣັດ ເກຢຸຣະພັນ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ
ພັກ ເພື່ອໄທ ໄດ້ປະກາດພັນທະມິດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ທີ່ ບາງກອກ, ໂດຍອ້າງ ວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຊະນະຢ່າງໜ້ອຍ 255 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາທີ່ມີບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 500 ບ່ອນ
ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວນີ້. ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ຜົນເບື້ອງຕົ້ນ
ຈາກການນັບຄະແນນສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພັກ ເພື່ອໄທ ຊະນະ 137 ບ່ອນນັ່ງ ກັບ
97 ບ່ອນນັ່ງສຳລັບພັກ ພະລັງ ປະຊາຣັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກກອງທັບ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພັກ ເພື່ອໄທ ຈະກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາ ຫຼັງຈາກຜົນຄະແນນ
ຂັ້ນສຸດທ້າຍໄດ້ອອກມາຢ່າງເປັນທາງການກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງ
ລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ຂອງປະເທດໄດ້, ເຊິ່ງຖືກຮ່າງຂຶ້ນ
ໂດຍການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານທະຫານ. ພາຍໃຕ້ກົດບັດສະບັບໃໝ່ນັ້ນ, ສະມາ
ຊິກສະພາສູງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ 250 ຄົນ, ເຊິ່ງສະມາຊິກທຸກຄົນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດ
ຖະບານທະຫານນັ້ນ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກເລືອກ 500 ຄົນ
ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່.
ພັກພະລັງ ປະຊາຣັດ ຕ່າງກໍກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບສິດໃຫ້ຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນມາ,
ໃນຂະນະທີ່ຜົນການນັບຄະແນນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄະແນນນຳໜ້າ
ພັກ ເພື່ອໄທ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການປ່ອນບັດຂອງປະຊາຊົນ.
ຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງ ໄທ ໄດ້ເລື່ອນການປະກາດຜົນນັບຄະແນນ
ເບື້ອງຕົ້ນ ຢ່າງສົມບູນ ຈົນຮອດວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້, ທ່າມກາງການກ່າວຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ປົກກະຕິໃນການນັບຄະແນນສຽງ.
ອົງການເຄືອຂ່າຍເອເຊຍ ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຜົນການນັບຄະແນນ “ມີຄວາມບົກຜ່ອງຢ່າງຍິ່ງ”, ແລະ ວ່າ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະກຳມາທິການ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ “ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈ
ກັນວ່າ ເປັນຄວາມຊື່ສັດ” ຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖິ້ມໂທດຄວາມງົງງວຍແລະການຂັດແຍ້ງໃນການ
ນັບຄະແນນໃສ່ “ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ."
ການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຄາດວ່າຈະມການປະກາດໃນ
ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ.
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