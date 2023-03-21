ປະເທດໄດ້ຍຸບສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາ ຊຶ່ງຈະເປັນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ຄືນອີກທາງດ້ານອຳນາດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານລະຫວ່າງ ພວກໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກທະຫານແລະຂະບວນການທາງການເມືອງທີ່ໄດ້ຄອບງຳການເລືອກ ຕັ້ງມາເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກະສັດມະຫາວິຈີຣະລົງກອນ ຊົງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຣາຊະດຳລັດເພື່ອຍຸບສະພາ ອີງຕາມການປະກາດຂອງໜັງສືພິມ Royal Gazette ໃນວັນຈັນວານ ນີ້ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 45 ຫາ 60 ມື້.
ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດ ກ່ຽວກັບວັນເວລາໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອ ແຕ່ສອງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຮູ້ເລື້ອງດີກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ ການປ່ອນບັດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພານີ້.
“ນີ້ແມ່ນການມອບອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງຄືນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອສືບຕໍ່ລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີກະສັດເປັນປະມຸກ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນພະຣາຊະດຳລັດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເປັນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຄອບຄົວມະຫາເສດຖີພັນລ້ານຊິນນະວັດ ແລະພັນທະມິດທາງດ້ານທຸລະກິດ ສູ້ກັບ ພັກແລະພວກນັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດໃນບັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເປັນທະຫານນິຍົມກະສັດແລະພວກທີ່ຮັ່ງມີນິຍົມແນວທາງເດີມ.