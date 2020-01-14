ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ກໍລະນີທຳອິດ ໃນປະເທດໄທ ທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນກັບໂຣກຊາຣ໌ສ ຊຶ່ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກປອດບວມ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ມີຄົນຜູ້ນຶ່ງເດີນທາງໄປຈາກເມືອງວູຮານ (Wuhan) ປະເທດຈີນໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນອາທິດແລ້ວຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກກວດພົບວ່າ ເປັນໂຣກປອດບວມທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ.
ຕະຫລາດຂາຍຍົກອາຫານທະເລຫົວໜານ (Huanan) ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນສູນກາງຂອງການລະບາດທີ່ເມືອງວູຮານ ບ່ອນທີ່ 41 ຄົນໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໂຣກປອດບວມ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ຍ້ອນຜູ້ຄົນຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບໂຣກຊາຣ໌ສ (SARS) ຫຼື ໂຣກລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະຮົງກົງ ເມື່ອຫຼາຍໆທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ຕົນຈະເປີດກອງປະຊຸມສຸກເສີນໃນໄວໆນີ້ ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝ່.
The World Health Organization confirmed Monday the first case in Thailand of a new virus from the same family as SARS that is behind a Chinese pneumonia outbreak.
The UN health agency said a person traveling from Wuhan, China, was hospitalized last weekin Thailand after being diagnosed with mild pneumonia.
The Huanan Seafood Wholesale Market has been identified as the center of the outbreak in Wuhan,where 41 people with pneumonia-like symptoms have been diagnosed with the new virus.One of the victims diedlast Thursday.
The episode caused alarm due to the specter of SARS, or Sudden Acute Respiratory Syndrome, which killed dozens of people in mainland China and Hong Kong decades ago.
WHO said it might soon host an emergency meeting on the spread of the new virus.
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