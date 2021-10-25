ປະເທດໄທກຳລັງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າກ່ຽວກັບໂຄງການຜັນນ້ຳທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນ ແລະໄຕ່ຕອງມາເປັນເວລາດົນນານ ຫຼັງຈາກແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະມອບທີ່ຕັ້ງດ່ານໜ້າໃໝ່ ສຳລັບໂຄງການລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ ປັກກິ່ງ.
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ມີອຳນາດຂອງໄທ, ທ່ານ ປຣະວິດ ວົງສຸວັນ, ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອະນຸມັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນສຳລັບໂຄງການຜັນແມ່ນ້ຳຢວມ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດການປະເມີນໂຄງການສອງ ຄັ້ງ, ຫຼ້າສຸດແມ່ນໃນເດືອນທັນວາ 2019. ການປະເຊີນໜ້າກັນໃນເດືອນ ກັນຍາ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກມີລາຍງານຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າບໍລິສັດ ຈີນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ໄດ້ສະເໜີສ້າງໂຄງການນັ້ນໂດຍໃຊ້ທຶນພຽງເຄິ່ງນຶ່ງຂອງມູນຄ່າ ປະມານ 2.1 ຕື້ໂດລາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ຈ່າຍທຶນຂອງບໍລິສັດເອງ ແລະໃຊ້ເວລາພຽງສີ່ປີແທນທີ່ຈະເປັນ 7 ປີດັ່ງທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້.
ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຈີນແມ່ນມາຈາກທ່ານວີຣະກອນ ຄຳປຣະກອບ (Veerakorn Kamprakob), ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກພັກພະລັງປະຊາຣາດຊຶ່ງເປັນພັກຂອງທັງທ່ານປຣະວິດ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ທີ່ມີອຳນາດຄອບງໍາລັດຖະບານປະສົມຂອງໄທ.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບວີໂອເອນັ້ນ ທ່ານວີຣະກອນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດຈີນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ. ທ່ານຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ ບໍລິສັດນັ້ນເປັນບໍລິສັດໂນຣິນໂຄ ອິເທີແນຊັນນອລ (Norinco International) ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງ ເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງວິສະວະກອນພົນລະເຮືອນຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດອາວຸດຂອງ ຈີນ ຄືກຸ່ມໂນຣິນໂຄ (Norinco) ທີ່ມີທຸລະກິດຢູ່ທົ່ວເອເຊຍ, ອາຟຣິກາ ແລະຕາເວັນອອກກາງ.
ສະມາຊິກສະພາທ່ານນັ້ນກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງບໍລິສັດໂນຣິນໂຄ ໄປຫາທ່ານ ປຣະຢຸດ ປະມານຫົກເດືອນຜ່ານມາ ແລະວ່າທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສົນໃຈຕໍ່ການສະເໜີຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ສ້າງໂຄງການໂດຍໃຊ້ທຶນພຽງແຕ່ 1.2 ຕື້ໂດລາ ແລະຈ່າຍເອງທັງໝົດເລີຍ.
ທ່ານວິຣະກອນກ່າວວ່າ "ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີບອກວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ເພາະວ່າດຽວນີ້ປະເທດໄທ, ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຕ້ອງຮັບມືກັບ COVID-19, ພວກເຮົາບໍ່ມີເງິນຫຼາຍທີ່ຈະລົງທຶນໃສ່ໂຄງການນີ້."
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