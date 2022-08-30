ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຢືນຢັນວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໂດຍແນໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງພາກເໜືອຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວອັນດຽວກັນ ຊຶ່ງຊົງລິດໂພນເງິນມີລາຍງານ ຈາກບາງກອກ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງຊຽງແມນ-ຫຼວງພະບາງຈະໃຊ້ທຶນສ້າງປະມານ 1,200 ລ້ານບາດ. ໃນນີ້ ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ລັດຖະບານໄທໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ 30ເປີເຊັນ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ 70 ເປີເຊັນ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນການສຶກສາ ແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2023 ແລະຈະໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 300 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາກໍ່ສ້າງ. ທັງນີ້ ເພື່ອຈະເປີດການນຳໃຊ້ຂົວຢ່າງເປັນທາງການໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2024.
ພົນເອກປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຖະແຫຼງການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ບ້ານຊຽງແມນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະໄທ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດຽວກັນ ໂດຍມີແຂວງຫຼວງພະບາງກັບຈັງຫວັດນ່ານເປັນເມືອງຄູ່ແຝດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ດັ່ງທີ່ພົນເອກປຣະຢຸດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະເລັ່ງລັດຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສ້າງງານ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ໂດຍຈະຈັດທຳແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວໄທ-ລາວ ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມໂຍງເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງຫລວງພະບາງກັບພາກເໜືອຂອງໄທ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມພ້ອມຂອງໄທທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຊຽງແມນ, ຫລວງພະບາງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງກັນ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງຊຽງແມນ-ຫຼວງພະບາງ ມີມູນຄ່າປະມານ 1,200 ລ້ານບາດ ຈະເປັນ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານໄທໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ 30 ເປີເຊັນ ແລະເງິນກູ້ຢືມ 70ເປີເຊັນ ໂດຍ ຄາດວ່າການສຶກສາ ແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2023 ແລະ ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 300 ວັນ ນັບແຕ່ວັນເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຈະເປີດໃຊ້ຂົວຢ່າງເປັນທາງການໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2024.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອຫລວງນວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອງດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2022 ນີ້ ຊຶ່ງຖ້າຫາກພິຈາລະນາຈາກສະພາບການໂຕຈິງກ່ອນໜ້ານີ້ ຍ່ອມຈະເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພາະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນທຸກແຫ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ປະເທດໄທນັ້ນ ໄດ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍຄືຄວາມບໍ່ພ້ອມໃນ ພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ລວມເຖິງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນແຜນການສົ່ງເສີມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດຖະບານລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ທົ່ວສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກ, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນ, ການຈັດຊື້ປະກັນໄພ, ການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ການກຳນົດສະຖານກວດຫາເຊື້ອຢູ່ດ່ານ, ການແຈ້ງຜົນກວດ, ການເສຍຄ່າໃນການກວດຫາເຊື້ອ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນກວດ ແລະຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ບໍ່ທັນອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.”
ທັງນີ້ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວສູນເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈຳນວນຫລາຍ ໄດ້ຂໍເລື່ອນຊຳລະໜີ້ສິນໃຫ້ທະນາຄານ ໃນນີ້ກໍຮວມເຖິງໂຮງແຮມ ບ້ານພັກ 2,920 ແຫ່ງ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ 1,500 ກວ່າລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນວຽງຈັນ ນັ້ນມີໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນພາກບໍລິການ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເລີກຈ້າງ ແລະມີການຫວ່າງງານໃນລາວເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນປັດຈຸບັນ ດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດເປີດດ່ານສາກົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດນັບຈາກວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາລາວຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫລັງຈາກສາມາດຄວຄຸມການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ເມື່ອສົມທົບກັບການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວຈີນ ນັບຈາກວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ທາງການລາວຍັງຄາດໝາຍດ້ວຍວ່າ ຈະມີຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ໃນປີຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າບັນຫາກໍຄືລັດຖະບານຈີນ ຍັງຄົງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຈີນ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.