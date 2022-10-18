ລັດຖະມົນຕີໄທຢືນຢັນວ່າ ມີໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດຫລາຍແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໂດຍສາມາດ ຜະລິດຢາໄດ້ເຖິງ 70 ຕື້ ໂດລາ ຕໍ່ປີ

ລັດຖະມົນຕີໄທຢືນຢັນວ່າ ມີໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດຫລາຍແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ມຽນມາ -ລາວ-ໄທ, ຫຼືເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ໂດຍສາມາດຜະລິດຢາໄດ້ເຖິງ 70 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕໍທຳຂອງໄທ ຖະແຫຼງວ່າ ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງເປັນ ເຂດຊາຍແດນໃນແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງມຽນມາ-ລາວ-ໄທ ນັ້ນ ກໍຄືເປັນເຂດທີ່ມີການລັກລອບ ຜະລິດ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ້າຢາເສບຕິດ ເປັນຈຳນວນຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນກໍລະນີ ແລະຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາສະເພາະໃນໄທໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນໃນຮອບ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສຳນັກງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ປະເມີນວ່າ ການ ຜະລິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີມູນຄ່າເຖິງ 70 ຕື້ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມສັກ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳນັກງານວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດບອກວ່າ ປີນຶ່ງຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີມູນຄ່າ 70 ລ້ານໂດລາ. ເຮົາໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຄ້າຂາຍໄດ້ 104,125 ຄະດີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 106,601 ຄົນ, ຈຸດນີ້ ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານຫລາຍ ທີ່ຈະໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນເລັກນ້ອຍ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຄົງບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ ມີໂຮງງານຜະລິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.”
ສ່ວນທ່ານ ເຈເຣມມີ ດັກກລາສ (Jeremy Douglas) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ການຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳແລະຢາເສບຕິດ (UNODC) ໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະປາຊີຟິກ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນມາດຕະຕະການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຂອງທາງການໄທ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ນັກຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ປະເທດລາວ ເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງສາເຫດທີ່ສາມາດ ຈັດຕັ້ງໄດ້ດັ່ງກ່າວກໍຍ້ອນວ່າ ແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ ກັບໃນມຽນມາ ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນກໍຄືເຂດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດລະຫວ່າງລາວກັບມຽນມາ ແລະໄທ.
ສ່ວນພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດລາວ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວ ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ສະພາວະຂາດແຄນ
ໃນດ້ານງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ຂອງລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ຂ້າມຊາດ ທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ ດັງທີ່ພົນເອກວິໄລໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ງົບປະມານນີ້ກະແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນເນາະ ກິນ-ຢູ່-ພັກເຊົາ ນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ພາຫານະໄປມາ ແລ້ວກະເຄື່ອງພິສູດ, ເຄື່ອງວິໄຈ ເຄື່ອງຕ່າງໆທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກະຊຸດໂຊມໝົດແລ້ວ ພາຫານະຮັບໃຊ້ກະບໍ່ພຽງພໍ ແລ້ວເຮັດແນວໃດ ມັນຊິແກ້ໄຂໄດ້ ອັນນີ້ແຜນງານມີຢູ່ ຄົນມີຢູ່ ແຕ່ວ່າເງິນບໍ່ມີ ຈັ່ງຊັ້ນໜີ້ ຈຶ່ງວ່າ ເຄື່ອງທີ່ກວດເສບຕິດນີ້ ຢູ່ໝົດເມືອງລາວນີ້ ພວກເຮົາອົດທົນຊື້ໄດ້ 3 ເຄື່ອງ ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ຈຳປາສັກ ຢູ່ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ບັດນີ້ ເກີດຄະດີຢູ່ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຊາມສິແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ຫັ້ນ ຄວາມຊິຕັດສິນໄດ້ຫັ້ນໜະແກ່ຍາວເວລາ.”
ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2023 ດ້ວຍ ໂດຍກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 1,996 ຄົນເປັນເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ກວ່າຄົນ.
ທັງນີ້ຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແລວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງທາງການຕຳຫຼວດຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 8,043 ຄົນ, ຍຶດຢາບ້າ ແລະຢາໄອໄດ້ກວ່າ 171 ໂຕນ, ຍຶດອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ ໂດຍໃນນີ້ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນເປັນການຈັບກຸມໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ.