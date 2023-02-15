ລັດຖະມົນຕີໄທວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຍຶດຊັບຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100,000 ລ້ານບາດໃນປີ 2023 ໂດຍຈະຮ່ວມມືດ້ານການຂ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ ໄທ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສຳນັກງານປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (DEA) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ ບາງກອກ ວ່າໜ່ວຍງານປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທກັບ ສະຫະລັດ ຈະຮ່ວມມືກັນໃຫ້ໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືໃນດ້ານການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ດ້ານການຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນໄປສູ່ການຍຶດຊັບຂອງເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນກໍຄືເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ DEA ຂອງ ສະຫະລັດ ກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການຮ່ວມມືກັນໃນປີ 2023 ນີ້ ແລະ ທາງການໄທ ກໍໝັ້ນໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຍຶດຊັບຂອງເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 1 ແສນລ້ານບາດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມສັກ ຢືນຢັນວ່າ
“ການຍຶດອາຍັດຊັບສິນລວມເຖິງມື້ນີ້ 20,671 ລ້ານບາດ ແລະ ພຽງແຕ່ 3 ເດືອນໃນປີງົບປະມານນີ້ເຮົາກໍ່ສາມາດຍຶດຊັບສິນຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 541 ລ້ານບາດເມື່ອທຽບກັບໃນອະດີດ ກໍຈະຍຶດຊັບສິນໄດ້ 20 ຫາ 30 ລ້ານບາດ ແລະ ຈາກການເຮັດວຽກບູລະນະການກໍເຮັດໃຫ້ສາມາດຍຶດຊັບສິນໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ໃນປີງົບປະມານນີ້ຕົວເລກທີ່ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຍຶດອາຍັດ 1 ແສນລ້ານບາດ.”
ການຮ່ວມມືໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາທາງການໄທສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 1 ແສນຄົນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍຜົນຈາກການສືບສວນສອບສວນໄປສູ່ການຍຶດຊັບຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ເກີນກວ່າ 10,000 ລ້ານບາດ ຫາກແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນຂອງການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ທັງຍາກທີ່ຈະປາບປາມໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການຮ່ວມມືໃນການສະກັດກັ້ນສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນທີ່ນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສານໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແຕ່ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນສານເຄມີທີ່ຜິດກົດໝາຍດ້ວຍນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການຄວບຄຸມທັງໃນດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ການສິສະກັດກັ້ນສານເຄມີຕົ້ນນີ້ມັນກະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ເພາະວ່າເລື່ອງເຮັດອັນນີ້ນິ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າສານທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້ານີ້ບັນຫາອື່ນໆ ມັນກະເກີດຂຶ້ນມີໄດ້ຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວໃນແຕ່ລະເທື່ອເຮົາກວດເຫັນນີ້ມີບາງອັນຫຼະແມ່ນກະຊວງການຄ້າ ເພິ່ນກະອະນຸຍາດນຳເຂົ້າມາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຄ້າກະສິກຳເອົາເຂົ້າມາກະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງກະສິກຳ ແຕ່ວ່າເພິ່ນເອົາມາແລ້ວເພິ່ນຈະຄຸ້ມຄອງແນວໃດ ນຳໃຊ້ແນວໃດຫັ້ນມັນກະຄາເນາະ ຂອງເຮົາກະບໍ່ໄດ້ເກັ່ງດ້ານເຄມີເດ້ ເພິ່ນເອົາທາດໂຕນີ້ໄປປະສົມກັບທາດນັ້ນກາຍເປັນອັນນັ້ນມັນກະເປັນໄປໄດ້ຫັ້ນນະ.”
ທາງດ້ານທ່ານ ວິໄຊ ໄຊມົງຄຸນ ເລຂາທິການຄະນະກົມການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ເປີດເຜີຍວ່າການຜະລິດຢາບ້າມີຕົ້ນທຶນພຽງເມັດລະ 50 ສະຕາງເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບຄ່າຂົນສົ່ງກໍຕ່ຳທັງຍັງມີການຂາຍຢາບ້າໃນລະບົບສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທຸກປະເທດໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງກໍສາມາດຜະລິດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ໄດ້ທັງນັ້ນ ເພາະເຄື່ອງຈັກລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນສາມາດຜະລິດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 288,000 ເມັດຕໍ່ຊົວໂມງ ໂດຍເປັນເຄື່ອງຈັກຊະນິດດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາຮັກສາໂຣກທີ່ສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປເຊັ່ນດຽວກັນກັບສານໂຊດຽມໄຊຢາໄນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ຫາກແຕ່ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດກໍໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດຢາບ້າ, ຢາໄອຊ໌ນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ໂດຍທາງການໄທກໍປະເມີນວ່າ ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນລ້ານໂດລາໃນແຕ່ລະປີ.