ລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເຊື່ອວ່າມູນຄ່າການຄ້າ ລະຫວ່າງ ລາວກັບໄທ ​ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກວ່າ 363,000 ລ້ານບາດໃນປີ 2025

ລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເຊື່ອວ່າມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວກັບໄທ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກວ່າ 363,000 ລ້ານບາດໃນປີ 2025 ໂດຍໄທຈະຍັງຄົງເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ ຮອງຮາຍນົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າໄທຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
ການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທກັບ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງປີ 2022 ນີ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ໄລ
ຍະດຽວກັນໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທຈະມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 363,000 ກວ່າລ້ານບາດໃນປີ 2025 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທນັ້ນ ຄິດເປັນສັດ
ສ່ວນເຖິງ 93.5 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການຄ້າລວມດັ່ງທີ່ທ່ານ ຈຸລິນ ຢືນຢັນວ່າ
“ລາວເປັນຄູ່ຄ້າສຳຄັນລຳດັບທີ 7 ຂອງໄທໃນອາຊຽນ ແລ້ວກໍປີ 2021 ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນນີ້ຄິດ
ເປັນມູນຄ່າລວມ 229,752 ລ້ານບາດ ເພີ້ມຂຶ້ນ 15 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງໂຕເລກມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນນັ້ນ 93.5 ເປີ
ເຊັນ ເປັນການຄ້າຊາຍແດນ ຢ່າງໃດກໍຕາມເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຮ່ວມກັນວ່າ ໃນປີ 2025 ຈະເພີ້ມມູນຄ່າເປັນ 363,000 ລ້ານບາດ.”
ທັງນີ້ລາວກັບໄທມີດ່ານການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນທັງໝົດ 49 ດ່ານ ແຕ່ວ່າດ້ວຍການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-
19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ຈຶ່ງຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍທາງການສອງ
ຝ່າຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານທີ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ພຽງ 14 ດ່ານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງການຈຳກັດຈຳນວນດ່ານການຄ້າຊາຍແດນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີລາວ ແລະ ໄທ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນທຸກແຫ່ງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ທັງນີ້ໂດຍພາບລວມການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນ 3 ໄຕມາດຂອງປີ 2022 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 20.97 ເປີ
ເຊັນທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2021 ໂດຍມີມູນຄ່າການຄ້າລວມ 204,775 ກວ່າລ້ານບາດໃນນີ້ໄທນຳເຂົ້າສິນ
ຄ້າຈາກລາວ 90,340.8 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.45 ເປີເຊັນ ແລະ ໄທສົ່ງສິນຄ້າມາລາວໃນມູນຄ່າລວມ
114,434.68 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23.91 ເປີເຊັນ ເຮັດໃຫ້ໄທເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າ
ລວມ 24,093.89 ລ້ານບາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 55.97 ເປີເຊັນ ໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນສິນຄ້າອັນດັບ 1 ທີ່ໄທນຳເຂົ້າຈາກລາວ ສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກໍຄືສິນຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າຈາກໄທຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງຄາດໝາຍວ່າລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີລາຄາແພງຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ພາກການຜະລິດສິນຄ້າຂອງລາວກໍຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເພີ່ມການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄປ ທັງຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ ດຣ. ອັດ ພິສານວານິດ ຜູ້ອຳນວຍການສູນສຶກສາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ
“ເປັນຫຍັງເຂົາບໍ່ສາມາດຈະເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໄດ້ກໍເພາະວ່າ ໂຄງສ້າງຂອງການສົ່ງອອກຂອງ
ສປປ ລາວ ນີ້ ສິນຄ້າໃນການສົ່ງອອກບໍ່ມີຫລາຍ ລາຍໄດ້ຫລັກໆຂອງເຂົາກໍຈະເປັນຈາກໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍເຫັນສິນຄ້າກະສິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍເຫັນສິນຄ້າອຸດສາ
ຫະກຳຂອງ ສປປ ລາວ ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ສະນັ້ນ ພໍຖືກໂຄວິດເຂົ້າໄປ, ພໍສົງຄາມຣັດເຊຍ ຢູເຄຣນເຂົ້າໄປ, ລາຍ
ໄດ້ເຂົ້າປະເທດກໍເລີຍນ້ອຍ.”
ທັງນີ້ລະດັບທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຍັງມີທ່າອຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາ
ຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ ສົມທົບດ້ວຍການຕົກຕໍ່າລົງຂອງຄ່າເງິນກີບ ເມື່ອທຽບກັບ
ເງິນຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງພາລະໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຊຳລະຄືທັງເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 1,400 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີສ່ວນການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃນລາວຫຼຸດລົງດ້ວຍແລ້ວກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.