ໄທ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມື ສະກັດກັ້ນ ສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ ຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ

ທາງການໄທ-ລາວ-ມຽນມາ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອສະກັດກັ້ນສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສານເຄມີໃຊ້ໃນການ ຜະລິດຢາບ້າ-ຢາໄອສ໌ນັ້ນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ວິໄຊ ໄຊມົງຄົນ ເລຂາທິການ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດ ແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫລງວ່າ ການຮ່ວມມືປາບປາມການຄ້າຢາເສບ ພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມແມ່ນ້ຳຂອງປອດໄພໃນປີ 2023 ນີ້ ນອກຈາກ ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນດ້ານການຂ່າວ ແລະການສືບສວນ ສອບສວນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນໄປສູ່ການຈັບກຸມ ແລະການຍຶດຊັບສິນຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍຍັງແນໃສ່ການຮ່ວມມືເພື່ອສະກັດກັ້ນ ສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາບ້າ ແລະຢາໄອສ໌ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ຊຶ່ງຄະນະກຳມະການເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ-ລາວ-ມຽນມາ ກໍ ໄດ້ ຕົກລົງຮ່ວມມືເພື່ອສະກັດກັ້ນສານເຄມີ 3 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: ສານໂຊດຽມໄຊຢາໄນ, ເບນຊິລໄຊຢາໄນ ແລະ ເບນຊິລຄລໍໄຣດ໌ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ເມືອງພັດທະຍາ, ປະເທດໄທ, ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ໃນການລົງນາມຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ໃຫ້ຄອບຄຸມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງວ່າ:
“ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມື ໃນການສືບສວນ, ປາບປາມເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດ ລາຍສໍາຄັນ ຢ່າງເຕັມທີ່ ທັງການທຳລາຍວົງຈອນ ແລະເຄືອຂ່າຍການຄ້າ ການຂະຫຍາຍຜົນຍຶດຊັບ ແລະແລກປ່ຽນຂ່າວສານ ແລະການຕິດຕາມຜູ້ຫຼົບໜີໝາຍຈັບ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮ່ວມມື ຂໍໃຫ້ທຸກປະເທດ ຮ່ວມມືກັນສະກັດກັ້ນສານເຄມີ ທີ່ຮົ່ວໄຫລໄປສູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ"
ໃນປີ 2022 ທາງການໄທສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 1 ແສນຄົນ ທັງຍັງໄດ້ ຂະຫຍາຍຜົນຈາການສືບສວນ-ສອບສວນໄປສູ່ການຍຶດຊັບຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລ້ານບາດອີກດ້ວຍ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນຂອງປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ຍາກທີ່ຈະປາບປາມໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໃນນີ້ລວມເຖິງການຮ່ວມມື ເພື່ອການປາບປາມ ແລະທຳລາຍແຫລ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດທຸກແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນເອກວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົຮູ້ບ່ອນຢາທີ່ມັນຜະລິດອອກມານີ້ ແຕ່ວ່າ ເຮົາຊິເຮັດແນວໃດໄດ້ ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງເຮົາໜີ້ແຫລະ ເຮົາເວົ້ານຳເຂົາບໍ່ໄດ້ເດ່ ເຂົາບໍ່ມີລັດຖະບານ ເຂົາເປັນເຂດພິເສດ ເຂດເອກະລາດ ແລະມັນ ຈ້າງຄົນຜູ້ນຶ່ງຫັ້ນໃຫ້ເອົາໄປຂາຍ ຖ້າເຈົ້າຖືກຕຳຫຼວດຈັບຂອງເຈົ້າກະຢ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເອົາເງິນ, ບໍ່ເອົາໂທດ ເຈົ້າ. ໃຫ້ເຈົ້າມາເອົາໃໝ່ໄປຂາຍໃໝ່, ມັນເວົ້າແນວນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາກະມາເຮັດອີກ ມັນເປັນແນວນັ້ນຫັ້ນ ແຫລະ. ບັດນີ້ຊາຍແດນ 200-300 ກິໂລແມັດ ຕຳຫລວດເທົ່າໃດຊິໄປຢາຍກຳລັງໄດ້ ທັງຄືນ ທັງເວັນ ມັນກະຫາບໍ່ເຫັນ. ວິທີເຂົາລັກມັນກະເກັ່ງ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດເຮົາ ປະເທດໃກ້ຄຽງເຂົາກະຫຍຸ້ງຍາກຄືກັນ ແລ້ວກະລວມທັງໝົດທົ່ວໂລກ. ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ຢຸດເຊົາ."
ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາຕຳຫຼວດລາວສາມາດປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ໄດ້ 4,707 ຄະດີ ຈັບກຸມ ຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 6,873 ຄົນ, ຍຶດຢາບ້າກັບຢາໄອຊ໌ໄດ້ກວ່າ 17 ໂຕນ, ເຮໂຣອິນ 175 ກິໂລ, ຝິ່ນ 250 ກິໂລ, ກັນຊາຫລາຍກວ່າ 13,966 ກິໂລ, ຍານພາຫະນະ-ອາວຸດ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼາຍກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ. ສ່ວນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ປະເມີນວ່າ ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ເພີ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ ລະປີ. ໂດຍການຜະລິດຢາບ້າມີຕົ້ນທຶນພຽງເມັດລະ 50 ສະຕາງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອສົມທົບກັບຄ່າຂົນສົ່ງ ກໍຕໍ່າອີກ ທັງຍັງມີການຂາຍຢາເສບຕິດໂດຍຜ່ານລະບົບ ສັງຄົມອອນໄລນ໌ອີກດ້ວຍແລ້ວ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີ ການຜະລິດຢາບ້າ ແລະຢາໄອສ໌ເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທາງການໄທຄາດວ່າ ຈະຍຶດຊັນສິນນັກຄ້າຢາ ເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 100 ຕື້ບາດ ໃນປີ 2023 ນີ້.