ໃນວົງການສື່ມວນຊົນຂອງໄທ, ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳໄຊເບີໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍປຸກ
ລະດົມໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍອະດີດລັດຖະບານທະຫານ ແມ່ນ
ໄດ້ປາບປາມການຕຳໜິວິຈານໃນຊ່ວງເວລານັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ດ້ວຍການມີລັດ
ຖະບານພົນລະເຮືອນຊຸດໃໝ່, ແຕ່ຍັງນຳພາໂດຍອະດີດຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານ
ທະຫານ, ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນ ໂອຊາ ຢູ່ນັ້ນ, ຄຳຖາມຍັງຄົງມີຢູ່ວ່າ ການປາບປາມທີ່
ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກຫຼືບໍ່.
ປະເທດ ໄທ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 136 ໃນດັດສະນີເສລີພາບດ້ານການຂ່າວຂອງ
ໂລກໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດອອກມາໂດຍອົງການ ນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ແລະ
ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດ “ສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ.” ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ
ການລາຍງານຂ່າວ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ
ໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນັກຂ່າວທີ່ໄດ້ອອກມາເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍຈາກອົງການຂ່າວຕ່າງໆເຊັ່ນ ໜັງສືພິມລາຍ
ວັນ “ຂ່າວສົດ”, ແມ່ນໄດ້ຖືກຮຽກຕົວ ແລະ ສອບຖາມໂດຍກອງທັບ ສຳລັບສິ່ງ ທີ່ຖືກ
ອະທິບາຍວ່າ ເປັນ “ການປັບທັດສະນະຄະຕິ”, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າເຄືອງ
ໃຈ ທີ່ບາງຄົນໄດ້ເປັນຫ່ວງວ່າ ມັນຈະເປັນບັນທັດຖານໃໝ່.”
ນັກຂ່າວ ທ່ານ ທີຣະໄນ ຈາຣຸວັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ໜັງສືພິມພາສາອັງກິດ ຂ່າວສົດ
ເວົ້າວ່າ “ມີຫຼາຍອົງການ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດການພິເສດ ທີ່ຮັບມື, ກວດກາ ແລະ ເຝົ້າ
ຍາມສິ່ງທີ່ສື່ມວນຊົນກຳລັງເວົ້າ, ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນເວົ້າຢູ່ໃນອອນໄລນ໌ ແລະ ນີ້ອາດມີ
ຜົນທີ່ຕາມມາ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂຽນ.”
ນັກຂ່າວອາວຸໂສຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປຣາວິດ ຣົດຈະນາພຣຶກ, ໄດ້ຖືກຮຽກ
ຕົວຫຼາຍຄັ້ງໂດຍກອງທັບບົກ ແລະ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍອາຍາຄອມພິວເຕີຂອງປະເທດ ສຳລັບການຂຽນຕຳໜິວິຈານ
ລັດຖະບານໃນ ເຟສບຸກ.
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