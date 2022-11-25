ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນປະເທດ ໄທ ຈະແລ້ວສຳເລັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະບົບ ໂລຈິສຕິກ ເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງສົມບູນນັບຈາກປີ 2029 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ທ່ານ ສັກດີສະຫຍາມ ຊິດຊອບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງ ໄທ ຖະແຫຼງວ່າການອອກແບບເພື່ອການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄລຍະທີ 2 ໃນໄທທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນຣາຊະສີມາ (ໂຄຣາດ) ຫາໜອງຄາຍນັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການສຳເລັດແລ້ວ ຊຶ່ງຈະນຳສະເໜີເພື່ອຂໍການອະນຸມັດຈາກຄະນະລັດຖະບານໄທພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກຜ່ານການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວແລ້ວນັ້ນ ກໍຈະເປີດການປະມູນເພື່ອຄັດເລືອກບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາໃນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນກາງປີ 2023 ຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍການລົງມືກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍຄືການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບາງກອກກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງຄຸນໝິງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2029 ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສັກດີສະຫຍາມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສ່ວນໃນໄລຍະທີສອງ ກໍຄືຈາກນະຄອນ ຣາດຊະສີມາ ມາທີ່ໜອງຄາຍນີ້ ກໍຂະນະນີ້ການສຶກສາອອກແບບສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະນຳເຂົ້າຄະນະລັດຖະມົນຕີພາຍໃນປີນີ້ ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນຂອງໄທນັ້ນ, ຄວາມໄວ 300 Maximum ກໍຄື 300 ກິໂລແມັດ ແຕ່ຈະແລ່ນແຕ່ 250 ຂຶ່ງທາງປະເທດ ຈີນນີ້ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອອກແບບທັງໝົດນີ້ ເຂົາກໍ່ພະຍາຍາມເບິ່ງໃນເລື່ອງຂອງຄວາມເໝາະສົມໃນການໃຊ້ ຊຶ່ງຄິດວ່າຂອງປະເທດ ໄທ ນີ້ຄົງຈະແລ້ວໃນປີ 2029.”
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນ ໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວແລະຈີນ ໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະກໍຄືໄລຍະທີ 1 ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບາງກອກ-ໂຄຣາດ ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກໂຄຣາດ-ໜອງຄາຍ ແລະ ຍັງຈະມີການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການພັດທະນາປະເທດ ໄທ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິສຕິກ ຂອງອາຊຽນເຂົ້າກັບລະບົບໂຄງຂ່າຍໃນແຜນການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງ ຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ໂດຍທີ່ມີ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ໄທກັບຈີນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ປະເທດໄທນີ້ເປັນສູນກາງດ້ານໂລຈິສຕິກ ປະເທດລາວນີ້ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມມືກັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນຈະເກີດປະໂຫຍດ ຕັ້ງໄທນີ້ເປັນຖານໃຫຍ່ດ້ານໂລຈິສຕິກ ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສິປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ແລະ ສິສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຕນີ້ຈະເກີດຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຄືເວົ້າສັງຄົມທຸລະກິດມີວັດທະນະທຳຂອງທຸລະກິດ ຊາຍແດນມີວັດທະນະທຳຂອງຊາຍແດນ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເລື່ອງກົນໄກຂອງການຄ້າຊາຍແດນເພາະວ່າລາວເອງນອກຈາກເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວເຮົາຢາກເປັນປະຕູສູ່ອາຊຽນໃຫ້ກັບລະບົບໂລຈິສຕິກ. ຖ້າແມ່ນລາວກັບໄທຂອງພວກເຮົາຮ່ວມມືກັນນີ້ມັນຈະສ້າງລະບົບນິເວດດ້ານໂລຈິສຕິກໃໝ່ຂອງອະນຸພູມີພາກນີ້ ເພາະວ່າທ່ານເປັນສູນກາງ ເຮົາເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າຮ່ວມມືກັນນີ້ກໍແນ່ນອນແຫຼະປະໂຫຍດມັນຈະເກີດສູງສຸດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານໄທຈະເລັ່ງລັດການພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວຢ່າງຄົບວົງຈອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະໄວໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ຈະຕ້ອງມີການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໜອງຄາຍກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນຈະດຳເນີນການສຶກສາອອກແບບກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2022 ນີ້ໂດຍຈະເປັນການກໍ່ສ້າງທີ່ຄູ່ຂະໜານກັນກັບຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີນຶ່ງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂດຍສານທັງລົດໄຟ ແລະ ລົດຍົນນັບແຕ່ປີ 1994 ແຕ່ສຳລັບຂົວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນຫຼັກ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປີດເຜີຍວ່າທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ຊຶ່ງບໍລິຫານງານໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ການໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບ ຈີນເປັນຫຼັກນັ້ນຈະສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສາມາດຄືນທຶນການກໍ່ສ້າງໄດ້ໄວທີ່ສຸດໃນ 23 ປີຂ້າງໜ້າກໍຄືປີ 2045 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທດ້ວຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສາມາດທີ່ຈະຄືນທຶນໄດ້ໄວຂຶ້ນກໍຄືພາຍໃນ 15 ເທົ່ານັ້ນທັງນີ້ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວນັບເປັນພາກສ່ວນຶ່ງໃນແຜນການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງ ຈີນ ໂດຍລັດຖະບານຈີນແລະລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລົດໄຟລາວ-ຈີນຂຶ້ນມາຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານງານໃນໂຄງການທັງໝົດຊຶ່ງຝ່າຍລາວແລະຈີນຮ່ວມທຶນໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນລວມເຖິງ 34,450 ລ້ານຢວນ.