ລັດຖະບານໄທຈະພັດທະນາຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານ Logistic ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ - ພະມ້າ ແລະຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳພາຍໃນປີ 2030, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຄົມະນາຄົມຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບ Logistic ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງດ້ວຍກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນພາຍໃນ ປີ 2030. ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງແຜນການພັດທະນາລະບົບ Logistic ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ກັບລາວ-ມຽນມ້າ ແລະ ຈີນອີກດ້ວຍ. ທັງນີ້ ລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນລວມຫຼາຍກວ່າ 100 ຕື້ບາດ ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບິນສາກົນຊຽງຮາຍ, ໂຄງການພັດທະນາສູນປ່ຽນຖ່າຍຮູບແບບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນໄທ -ລາວ ທີ່ອຳເພີຊຽງຂອງກັບເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນເສັ້ນທາງຈາກເດ່ນໄຊ - ຊຽງຮາຍ - ຊຽງຂອງ ໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະຄາດຫວັງວ່າ ທາງການຈີນກໍຈະລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແລະທາງດ່ວນຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນ ມາ ທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃຫ້ໄດ້ໃນ 7 ປີຂ້າງໜ້າ ຫຼື ປີ 2030, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຢືນຢັນວ່າ:
“ຊຽງຂອງເອງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງລົດຍົນ ແລ້ວກໍຍັງມີໃນເລື່ອງຂອງລົດໄຟ ອັນນີ້ ເປັນຈຸດປ່ຽນທີ່ສຳຄັນຂອງຈັງຫວັດຊຽງຮາຍເລີຍ ເນື່ອງຈາກຈະມີລົດໄຟເດ່ນໄຊ - ຊຽງຮາຍ - ຊຽງຂອງ. ຕອນນີ້ ລົດໄຟເຮົາມາແລ້ວ, ການຂົນສົ່ງ ລະບົບ Logistic ຕ່າງໆ ມັນກໍ່ຈະມາໃນພື້ນທີ່ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍໜັກຂຶ້ນ, ຊຽງຂອງເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ ໃນອີກ 7 ປີ ຂ້າງໜ້ານີ້ ມີໂອກາດສູງຫຼາຍ.”
ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ລະຫວ່າງລາວ -ໄທ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເມື່ອເດືອນມິຖຸຸນາ 2022 ແລະຍັງໄດ້ສ້າງແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມກັນ ສຳລັບປີ 2022 – 2026 ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນລາວ - ໄທ ດ້ວຍການພັດທະນາໃນດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງຈີນ - ລາວ - ໄທ ທີ່ແນໃສ່ການເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ດັ່ງທີ່ ດຣ, ດະໄນຄັນ ພົງພັດຊະຣາທອນເທບ ຫົວໜ້າສູນຈີນສືກສາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ເມື່ອທາງດ່ວນລະຫວ່າງບໍ່ເຕັນ - ຫ້ວຍຊາຍສຳເລັດ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໜີ້ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 3 – 4 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກເຮົາສາມາດເປີດເສັ້ນທາງການເດີນລົດ ໃນເລື່ອງຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງບໍລິສັດລາວ ກັບບໍລິສັດໄທໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ຊຽງຂອງ, ສິນຄ້າຈະໄປຈີນ ມີ One Stop Service ເມື່ອເຂົ້າມາທີ່ລາວ ແລະຈີນ ກໍ່ສາມາດຜ່ານບ່ອນນີ້ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍິ່ງມີ ທາງ ດ່ວນມາແລ້ວ, ມີລະບົບທັງ Hardware ແລະກໍ Software ທີ່ສົມບູນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບ່ອນນີ້ແຫລະ ຄື ໂອກາດຂອງ Northern Economic Corridor ຂອງໄທ.”
ສ່ວນບໍລິສັດ Yunnan Sunny ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດຈາກຈີນລາຍງານວ່າ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບດ່ານບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ດຳເນີນການສຳເລັດແລ້ວ ຊຶ່ງພົບວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນສຳລັບກໍ່ສ້າງ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 24,126 ລ້ານຢວນ ໂດຍທາງດ່ວນຈະມີ 4 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງລວມ 21 ແມັດ ໄລຍະທາງ 176.3 ກິໂລແມັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເວລາ ໃນການເດີນທາງຫລຸດລົງຈາກເກີນກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງໃນປັດຈຸບັນ ເຫລືອພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ່ວນຫ້ວຍຊາຍ-ບໍ່ເຕັນດັ່ງກ່າວ ຈະກໍ່ສ້າງຄູ່ຂະໜານກັບຖະໜົນ R3A ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ເຕັນກັບຫ້ວຍຊາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເປັນຖະໜົນທີ່ມີພຽງ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະດວກວ່ອງໄວ ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ. ສະນັ້ນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ບໍລິສັດ Yunnan Sunny ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດ ເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ກໍຄືການກໍ່ສ້າງ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຈົນຄົບອາຍຸສັນຍາສຳປະທານ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໂຄງການໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ.
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນອີກ 2 ເສັ້ນທາງ ທີ່ບໍລິສັດຈີນໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືທາງດ່ວນວັງວຽງ-ດ່ານບໍ່ເຕັນ ແລະທາງດ່ວນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ-ສະຫວັນນະເຂດ-ປາກເຊ ທີ່ຮ່ວມທຶນກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ China Yunnan Sunny Road, ບໍລິສັດ China Road and Bridge ແລະບໍລິສັດດວງຈະເລີນພັດທະນາຈຳກັດ ກັບບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະພັດທະນາ (ມະຫາຊົນ) ຈຳກັດ ໂດຍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2030 ເຊັ່ນດຽວກັນ.