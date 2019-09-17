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ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ວາງ​ແຜນ​ ພັດ​ທະ​ນາໃຫ້ ໄທ ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ ​ພະ​ລັງ​ງານ ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ ອາຊຽນ

ສະ​ຖາ​ນີ​ໄຟ​ຟ້າ ຜາ​ອຸ​ດົມ, ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ວາງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາໃຫ້ ໄທ ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​
ໃນ ອາຊຽນ ດ້ວຍການວາງແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມໂຍງຈາກ ລາວ ຜ່ານ
ໄທ ໄປປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ວາງ​ແຜນ​ ພັດ​ທະ​ນາໃຫ້ ໄທ ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ ​ພະ​ລັງ​ງານ ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ ອາຊຽນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ກຸ​ລິດ ສົມ​ບັດ​ສິ​ຣິ ປະ​ລັດ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ ໄທ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ
ໄດ້ວາງແຜນການຈະພັດທະນາໃຫ້ປະເທດ ໄທ ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່
ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງກຸ່ມ ອາຊຽນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃນປີ 2025 ດ້ວຍການ
ວາງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເຊື່ອມໂຍງຈາກ ລາວ ໄປປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
ດ້ວຍກັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕົກລົງ 3 ຝ່າຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 100 ເປັນ 300 ເມກະວັດຈາກ ລາວ ຜ່ານ ໄທ ໄປ ມາເລາເຊຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ກຸລິດ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ

"ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ທຳ​ກໍ​ຄື ເລື່ອງ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ກ​ຣິດ ຕ່າງໆເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອມ​
ໄຟຟ້າໃນອາຊຽນໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ກັນໃນຄັ້ງນີ້ເຮົາກໍມີການລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມ
ຮ່ວມມືທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຊື້ໄຟຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງປະເທດ ມາເລເຊຍ ຈາກ 100
ເມກະວັດໄປສູ່ 300 ເມກະວັດ ຊຶ່ງໃນການທຳຢ່າງນີ້ນີ່ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງສາຍ
ສົ່ງ ຖ້າເຮົາຕຽມຄວາມພ້ອມໃນເລື່ອງຂອງສາຍສົ່ງນີ້ ເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງ ມາ
ເລເຊຍ ສົ່ງໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆໄດ້."

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ຄຳ​ມະ​ນີ ອິນ​ທິ​ລາດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່
ຢືນຢັນວ່າ ນອກຈາກມາເລເຊຍແລ້ວ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ຕົກລົງຈະຊື້ໄຟຟ້າ
ຈາກ ລາວ ໃນປະລິມານ 5,000 ເມກະວັດພາຍໃນປີ 2025 ຊຶ່ງລັດຖະບານ ລາວ ກໍຂໍ
ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 7,000-9,000 ເມກະວັດ ສ່ວນລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ກໍຈະຊື້ໄຟຟ້າ
ຈາກ ລາວ 1,700 ເມກະວັດ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ
ໃນການວາງແນວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ ໄປພາກ
ເໜືອຂອງ ກຳປູເຈຍ ເສຍກ່ອນ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ກຳ​ປຸ​ເຈຍ ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ ລາວ ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ 200 ເມ​ກະ​ວັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
ເນື່ອງຈາກວ່າມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ ລາວ ໄດ້​ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ສົ່ງອອກໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະລັດຖະບານ ລາວ ຍັງໄດ້ເຈລະຈາຂໍໃຫ້ ສິງກະໂປ
ແລະ ພະມ້າ ຊື້ໄຟຟ້າຈາກ ລາວ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ລາວ ໝັ້ນໃຈວ່າການພັດ
ທະນາໄຟຟ້າໃນ ລາວ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງທີ່
ທ່ານ ຄຳມະນີ ຢືນຢັນວ່າ

"ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແຫຼງ​ຜະ​ລິ​ດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ພວກ​ເຮົາ 61 ແຫຼ່ງ 7,200 ກວ່າ​ເມ​ກະ​ວັດ
ແລະ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 37,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ແລະ ກໍ
ມີເຂື່ອນຂະ​ໜາດກາງຫາໃຫຍ່ 32 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 21 ແຫ່ງ, ໂຮງໄຟຟ້າຖານຫີນ
1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກກາກອ້ອຍແຫ້ງ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 5 ແຫ່ງ ຊຶ່ງເປັນຖານລາຍຮັບເງິນຕາທີ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່
ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ."

ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2019 ລາວ ຈະ​ມີ​ແຫຼ່ງ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 69 ແຫ່ງ ມີ​ກຳ
ລັງຕິດຕັ້ງລວມກວ່າ 7,525 ເມກະວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
38,670 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ຄາດໝາຍ
ວ່າການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ລາວ ໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 7.5
ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ ໄທ ນັ້ນຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ
ແລະ ຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປີ 2020 ເພາະລັດຖະບານ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງຊື້ໄຟຟ້າຈາກ
ລາວ ເຖິງ 9,000 ເມກະວັດນັ້ນເອງ.

ທັງ​ນີ້​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2021 ລາວ ຈະ​ມີ​ແຫຼ່ງ​ຜ​ະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຖິງ 100 ໂຄງ​ການທີ່​
ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກະວັດທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້
67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
61 ໂຄງການມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7,200 ເມກະວັດທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ
37,086 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ 39 ໂຄງການມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ
5,900 ເມກະວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 29,914 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ໃນ
ນີ້ 85 ເປີເຊັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດຈະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

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