ລັດຖະບານ ໄທ ອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸການຈ້າງແຮງງານ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຍດນາມ ໄປຈົນເຖິງປີ 2025 ທັງຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາຍຈ້າງໃນ ໄທ ສາມາດນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກທັງ 4 ປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ທະນະກອນ ວັງບຸນຄົງຊະນະ ໂຄສົກຄະນະລັດຖະບານ ໄທ ຖະແຫຼງວ່າກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທີ່ມີທ່ານພົນເອກ ປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານໃນປະຊຸມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸການຈ້າງແຮງງານ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມໃນໄທອອກໄປເຖິງປີ 2025 ທັງໃນສ່ວນທີ່ເປັນແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນ ໄທ ນັ້ນໂດຍໃຫ້ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດານາຍຈ້າງໃນ ໄທ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຈົດທະບຽນການຈ້າງແຮງງານທຸກຄົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍດັ່ງທີ່ທ່ານ ທະນະກອນ ຢືນຢັນວ່າ
“ແຮງງານຕ່າງດ້າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກເຖິງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ຢູ່ໃນຣາຊະອານາຈັກ ແລະ ເປັນການຊົ່ວຄາວໄດ້ເຖິງ 13 ກຸມພາ 2028 ໂດຍຈະຕ້ອງດຳເນີນການຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກໍການປະກາດຂອງກະຊວງແຮງງານ ໃນສ່ວນແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ນາຍຈ້າງກໍຍື່ນຄວາມຕ້ອງການຈ້າງແຮງງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ເຮັດວຽກນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ມີມະຕິເຫັນຊອບ.”
ທ່ານ ສຸຊາດ ຊົມກິ່ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານໄທຢືນຢັນວ່າໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານຈາກ ມຽນມາ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດ ໄທ 2,131,751 ຄົນໃນນີ້ເປັນແຮງງານມຽນມາ 1,462,935 ຄົນ, ກຳປູເຈຍ 455,476 ຄົນ, ລາວ 213,203 ຄົນ, ຫວຽດນາມ 137 ຄົນ ຫາກແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງ ໄທ ຍັງຕ້ອງການຈ້າງແຮງງານຈາກ 4 ປະເທດດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ແສນກວ່າຄົນ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ໄທ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານໄດ້ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 2 ເຂັມ ແລະ ກັກບໍລິເວນ 7 ວັນ. ສ່ວນແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ 1 ເຂັມນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ສັກເຂັມທີ 2 ແລະ ກັກບໍລິເວນ 14 ວັນ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານໄທ ເປີດເຜີຍວ່າໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ ໄທ ຈຳນວນ 213,203 ຄົນ ສ່ວນການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນ ໄທ ແລະ ຖືກເລີກຈ້າງນັ້ນຕ້ອງພາກັນເດີນທາງກັບມາລາວເກີນກວ່າ 439,000 ຄົນໃນຊ່ວງປີ 2020-2021 ທັງຄາດວ່າຍັງເຫຼືອແຮງງານລາວອີກຫຼາຍກວ່າ 15,500 ຄົນທີ່ຍັງລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທຢູ່ເລື້ອຍມາ ເພາະຄ່າຈ້າງສູງກວ່າລາວເກີນກວ່າ 4 ເທົ່າ ກໍຄື 350 ບາດຫຼື 166,250 ກີບຕໍ່ວັນ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ໃນລາວນັ້ນບໍ່ເຖິງ 40,000 ຕໍ່ວັນຫຼືເດືອນລະ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບເທົ່ານັ້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຝີມືແຮງງານ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດແຄນນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່ ແລະ ເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ດ້ວຍແລ້ວກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານໃນ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 7 ເປີເຊັນໃນຕົ້ນປີ 2020 ເປັນເກີນກວ່າ 35 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ກໍຄືພາກທຸລະກິດທີ່ມີການເລີກຈ້າງແຮງງານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢືນຢັນວ່າ
“ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຈັດສັນງົບປະມານຮັບໃຊ້ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໃຫ້ມີຄວາມຄືນໜ້າໃຫ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການພັດທະນາຝີມືແຮງງານ ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານ ລາວ ສະໜອງແຮງງານໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານພວກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ.”
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຢືນຢັນວ່າການຫວ່າງງານໃນ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະແຮງງານລາວທີ່ຖືກເລີກຈ້າງໃນໄທ ແລະ ເດີນທາງກັບມາລາວຫາຫຼາຍກວ່າ 439,000 ຄົນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເພາະວ່ານັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານ ລາວ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດໃຫ້ກັບແຮງງານລາວໄດ້ພຽງ 45,500 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກເລີກຈ້າງທັງໃນລາວ ແລະ ໄທ ຈຳນວນນັບລ້ານຄົນນັ້ນຍັງຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ພາວະການຫວ່າງງານຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພາກທຸລະກິດທັງໃນລາວ ແລະ ໄທ ຈະຟື້ນຕົວດີຂຶ້ນນັ້ນເອງ.