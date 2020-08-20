ທະນາຍຄວາມ ທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ຖືກຈັບ ຍ້ອນທໍາການປະທ້ວງ ຕໍ່ການປົກຄອງແບບມີກະສັດ ໃນໄທ

ຕໍາຫລວດໄທໄດ້ຈັບກຸມນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະທະນາຍຄວາມອານົນ ນໍາພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນບົດບາດຂອງທ່ານໃນການປະທ້ວງຄັ້ງວັນທີ 3 ສິງຫາຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການປົກຄອງແບບມີກະສັດ.
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍຄັ້ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງໃນຣາຊະອານາຈັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ນັບແຕ່ກາງເດືອນ ກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ວ່າ ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງບາງຄົນກໍໄດ້ສຸມສາຍຕາຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ການປົກຄອງແບບກະສັດ. ທ່ານອານົນອາຍຸ 36 ປີ ເປັນ ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ທັບມ້າງສິ່ງຕ້ອງຫ້າມໂດຍຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປະຕິຮູບ.
“ພວກເຮົາມີຄວາມຝັນຢາກໃຫ້ການປົກຄອງຂອງກະສັດຄົງຕົວຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບລະບອບປະຊາທິປະໄຕ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານອານົນທີ່ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 10 ພັນຄົນ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງໃນວັນທີ 3 ສິງຫາທີ່ບາງກອກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ພວກປະທ້ວງພາກັນສຸມຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ ລັດ ຖະບານໄທ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະລັດຖະບານລາອອກ, ຍຸບສະພາ ແລະ ຮ່າງ ລັດຖະທໍາມະນູນໃໝ່.
ກົດໝາຍຫ້າມໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ໄດ້ນາບຂູ່ພວກທີ່ອອກປາກອອກສຽງຕ້ານ ການປົກຄອງຂອງກະສັດ ໃຫ້ຖືກຈໍາຄຸກນານເຖິງ 15 ປີ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າ ເປັນການປົກປ້ອງສະຖາບັນກະສັດບໍ່ໃຫ້ຖືກລົບລູ່ ທັງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕໍາໜິນັ້ນຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ໄດ້ຮັບໂທດທາງອາຍາຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີການກ່າວຄໍາປາໄສທີ່ທັບມ້າງແນວທາງນັ້ນຂອງທ່ານອານົນແລ້ວ ກຸ່ມນັກສຶກສາທັງຫລາຍກໍໄດ້ພາກັນເຮັດລາຍການການປະຕິຮູບ 10 ຂໍ້ ຕໍ່ການປົກຄອງຂອງກະສັດມະຫາວາຈິຣະລົງກອນຂຶ້ນມາ.
ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການຕໍາຫລວດຄົນນຶ່ງໄດ້ເຕືອນພວກປະທ້ວງທີ່ເປັນນັກສຶກສາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ໃຫ້ພາກັນປະຕິບັດຕາມລະບຽບແບບແຜນໃນເວລາທີ່ເຂົາ ເຈົ້າທໍາການຮຽກຮ້ອງນັ້ນ.