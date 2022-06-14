ບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ການຍິງກັນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນລັດ ເທັກຊັສ ອາດຖືກກີດກັນ ໂດຍຊ່ອງຫວ່າງທ່າງກົດໝາຍ

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນຈາກສາທາລະນະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຍິງກັນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຢູວາລເດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ບາງຄົນມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດເທັກຊັສ ຈະໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທາງກົດ ໝາຍ ເພື່ອກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍບັນທຶກ ແມ່ນກະທັ້ງຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເວລາທີ່ຄະດີໄດ້ປິດລົງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຍິງກັນໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດ ເທັກຊັສ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະ ນາຍຄູ 2 ຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັນ, ບາງຄັ້ງໄດ້ຖອນຖະແຫຼງການພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ. ຕຳຫຼວດລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຫດ ຜົນບາງອັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ອາດປ່ຽນ ແປງໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ຖືກສຳພາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄຳຖາມຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຕອບໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບມືປືນ? ກ້ອງຕິດໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຍັງ? ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສື່ສານກັນ ແລະ ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍແນວ ໃດໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ? ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ໄດ້ຢຸດຈາກການເຂົ້າໄປຫາ ມືປືນ?
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍອ້າງເຖິງ ການສືບສວນສອບສວນ. ໃນຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາໂດຍ ອົງການຂ່າວ AP ແລະ ສື່ມວນຊົນອື່ນໆນັ້ນ, ບໍລິສັດກົດໝາຍທີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ເມືອງ ຢູວາລເດ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມລັດ ເທັກຊັສ ທຳການ ຕັດສິນກ່ຽວກັບບັນທຶກທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍເອົາກ່ຽວກັບການຍິງກັນນັ້ນ, ໂດຍອ້າງເຖິງ ກົດໝາຍຂໍ້ທີ 52 ລວມທັງວັກທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າບັນທຶກ ໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຖືກເປີດເຜີຍ. ທ່າມກາງຄວາມມິດງຽບເພີ່ມຂຶ້ນ, ບັນດາທະນາຍຄວາມ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະຢ້ານວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເລີຍ, ວ່າພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຈະປິດຄະດີ ແລະເພິ່ງພາອາໄສຕໍ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໃນລັດເທັກຊັສ ຮູ້ ເພື່ອຈະກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆຕໍ່ໄປ.
ສະມາຊິກກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ມູດີ ຈາກເມືອງ ແອລ ປາໂຊ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາຄວາມພະຍາ ຍາມຫຼາຍຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າອາດທຳການ ຕັດສິນໃຈນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນມີທາງເລືອກນັ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຂອງ ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ ແມ່ນບໍ່ຄວນຍາກຂະໜາດນັ້ນ ແລະ ຕອນນີ້ມັນແມ່ນຍາກ ຫຼາຍ.”
ການຍົກເວັ້ນຂອງກົດໝາຍຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຈາກການຖືກເປີດເຜີຍໃນຄະດີອາ ຊະຍາກຳທີ່ບໍ່ມີໃຜຖືກຕັດສິນໂທດ.