ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະເກືອບ 100,000 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຫຼາຍມື້ ທີ່ຝົນໄດ້ຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ພວກພະນັກງານແພດຈຳນວນ 11,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທົ່ວເຂດເທດສະບານຈາກາຕາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອສີດສະເປສານເຄມີ ແລະແຈກຢາຍ ຢາ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຣກພະຍາດເຊັ່ນວ່າ ໄຂ້ຫຍຸງ ໃນຂະນະທີ່ເມືອງຫຼວງຍັງຄົງຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ.
ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຍັງຄົງພັກອາໄສຢູ່ທີ່ສູນຫລີ້ໄພຊົ່ວຄາວແຫ່ງຕ່າງໆ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຈາກາຕາຕາເວັນຕົກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນວ່າ ຝົນຄາດໝາຍວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຕົກລົງມາອີກ ໃນສອງສາມມື້ຈະມາເຖິງນີ້.
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖ້ວມລາງລົດໄຟ 268 ສາຍ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ 158 ສາຍ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່ຳຂອງນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ອີງຕາມ ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະອົງການປະຊາສັງຄົມກາແດງ ໄດ້ກ່າວໄປໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ. ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ແລະຄູກັ້ນນ້ຳທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນຖືວ່າ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບພາຍຸລະດັບໃຫຍ່ແບບນີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກເສດຖະສາດປະຈຳ ອົງການບັນດາປະເທດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 377 ມີລີແມັດ ທີ່ເປັນປະຫວັດການ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ອອນໄລ ຈາກາຕາໂພສ. ນ້ຳຝົນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນລົງມາ ປິດກັນພວກຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ພົນລະເມືອງຈຳນວນ 11 ລ້ານຄົນ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ປັບປຸງວຽກງານການຄວບຄຸມໄພນ້ຳຖ້ວມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກໍຕາມ ທ່ານຣາຈິບ ບິສວາສ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດ ປະຈຳບໍລິສັດ ຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ ໃນພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ IHS Markit ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ. ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ໄດ້ສະເໜີແນະ ສ້າງກຳແພງກັ້ນທະເລ ອ້ອມນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ຊຶ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລ.