ເທັກໂນໂລຈີ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສ້າງຮົ້ວອ້ອມ ປ່າສະຫງວນສັດ

ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ມີແຮດຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບ ເຄາະຫຼາຍ

ກວ່າໝູ່ ຈາກພວກລັກ​ລອບລ້າສັດປ່າເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2007 ຫາ

2015 ການລັກ​ລອບຂ້າສັດປ່າ ເພື່ອເປັນການຄ້າ ໄດ້ມີເພີ້ມຂຶ້ນ 9,000% ມີຈຳ

ນວນສັດຖືກຂ້າຫຼາຍເຖິງ 1,215 ໂຕ ໃນປີ 2014. ໃນຂະນະ ທີ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້

ຫລຸດລົງນັບຕັ້ງແຕນັ້ນມາ ​ແຕ່ບັນຫາການລັກ​ລອບລ້າສັດ ເພື່ອເປັນການຄ້າກໍຍັງຄົງ

ມີຢູ່. ແຕ່ດັ່ງທີ່ ເຟດ ລາປີດັສ ລາຍງານມານັ້ນ ກໍ ແມ່ນວ່າ ຄວາມຮູ້ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ

ພວມຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ ປ່າສະຫງວນສັດ ກາຍ ເປັນບໍລິເວນປ້ອງກັນສັດປ່າໄວ້ ເປັນຢ່າງ

ດີ ຊຶ່ງສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະ ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ຊີວິດສັດປ່າຂອງອາຟຣິກາ ທີ່ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເງິນໂດລາ ຈາກພວກ ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວພວມຖືກຂົ່ມຂູ່ຈາກພວກລັກ​ລອບລ້າສັດປ່າເປັນສິນຄ້າ. ເຖິງແມ່ນ ຈະມີການ

ຕິດຕາມເບິ່ງ ທາງອາກາດ ການຄວບຄຸມທາງພາກພື້ນດິນ ແລະຮົ້ວ ໄຟຟ້າກໍຕາມ ແຕ່ການລັກລອບກະທຳທີ່ຜິດກົົດໝາຍ ກໍຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອຸດທະຍານຕ່າງໆຂອງ

ອາຟຣິກາໃຕ້.

ແຕ່ກໍບໍ່ລວມທັງ ອຸດທະຍານໃນ ປູມາລັງກາ ຊຶ່ງເປັນຂອງເອກະຊົນ ທີ່ຕິດກັບ ອຸດ

ທະຍານແຫ່ງຊາດຄຣູເກີ້ ບ່ອນທີ່ມີການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງ ການ

ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນ ລວມທັງພວກລັກ​ລອບລ້າສັດ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ນັ້ນນຳ.

ການໃຊ້ໂທລະພາບວົງຈອນປິດ ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍໄລຍະໄກ ໃຊ້ເຊັນເຊີ້ ແລະເຄືອ ຂ່າຍ

ວາຍຟາຍ ແມ່ນບໍລິສັດທັກໂນໂລຈີ ຊິສໂກ ແລະ ດິແມັນຊັນເດຕາ ໄດ້ ເຮັດເປັນ

ໂຄງການທົດລອງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Connected Conservation ທີ່ເພັ່ງ ເລັງໃສ່ ເລື້ອງ

ປ້ອງກັນພວກແຮດ.

ທ່ານ ບຣູສ ວັດສັນ ຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມ Connected Conservation ກ່າວວ່າ:

“ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງພວກລ້າສັດເພື່ອການຄ້ານີ້ ແລະພວກ ເຮົາ

ກໍໄດ້ມີ ໄດ້ເບິ່ງໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມແລະໄດ້ພົບເຫັນການແກ້ໄຂບັນ ຫາແບບ

ສະຖາປະນິກ ຈາກສອງບໍລິສັດ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ເຂົ້າຫາ ກັນຢ່າງໄດ້ຜົນ ແຕ້ມແບບອອກມາ ນຳອອກມາໃຊ້ ແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນຜົນ ຢ່າງ ໃຫຍ່ໃນປີທຳອິດຂອງ

ພວກເຮົາ ໃນການນຳໃຊ້ປະຕິບັດ ໃນປີ 2016. ການລ້າ ສັດເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ຫລຸດລົງ

ປະມານ 96 % ແລະຈາກເດືອນມັງກອນປີ 2017 ມາຫາທຸກມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການຂ້າພວກ

ແຮດແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ.

ດ້ວຍຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ ແລະ ເຊັນເຊີ້ ທີ່ຕິດຕາມແລະຮິບໂຮມເອົາ ມາໄວ້ ໃນສູນກາງຫ້ອງຄວບຄຸມ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ການໃຊ້ເວລາຂອງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່

ຍາມປ່າ ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 30 ນາທີ ມາເປັນເຈັດນາທີ ຊຶ່ງທ່ານ ແອນດຣີ ສເຕນ ເຈົ້າ

ໜ້າທີ່ຮັກສາປ່າຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າ:

“ບັດນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໄປໝົດທຸກບ່ອນ ບ່ອນທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ໄດ້ເຫັນ ດຽວ ນີ້ກໍເຫັນ ແລະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ເວລາເຈົ້າຂ້າມທາງ ເຈົ້າຈະປິດບັງບໍ່ໃຫ້ເຫັນກໍໄດ້ ແຕ່ ເຈົ້າຈະປິດໜ້າ

ກ້ອງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຫັນບໍ່ໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ ພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ແນ່

ໃຈວ່າ ພວກເຮົາເຫັນຜູ້ຄົນ ແລະພວກເຮົາກໍຈະສາມາດ ເອົາທ່າທີທີ່ວ່າ ມະນຸດຈະຕອບ

ໂຕ້ແບບໃດ.”

Connected Conservation ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແຈກຈ່າຍລະບົບຂອງຕົນ ໄປທົ່ວ

ໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີການລ້າສັດປ່າແນວອື່ນ ທີ່ມີການສ່ຽງໜ້ອຍລົງນຳ.

ທ່ານ ບຣູສ ວັດສັນ ຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມ Connected Conservation ກ່າວຕື່ມວ່າ:

“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເມື່ອເບິ່ງໄປທົ່ວອາຟຣິກາ ເບິ່ງໄປເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດນາໆພັນ ໄວ້ ເຊັ່ນ

ຈຳພວກແຮດ ພວກຊ້າງ ພວກສິງ ພວກລິ່ນເປັນຕົ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ ຮັບຄຳຮ້ອງມາສອງ

ສະບັບ ຈາກອິນເດຍ ໃຫ້ໄປສ້າງສະຖານທີ່ປ້ອງກັນພວກ ເສືອ ສຳລັບເອເຊຍ ກໍແມ່ນ

ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເສືອນຳ. ສຳລັບການປ້ອງກັນ ໃນທະເລ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຂໍ

ຮ້ອງມາຈາກ ເບນ ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ເພື່ອໃຫ້ໄປປ້ອງກັນປາຝາທະເລ ປ້ອງກັນປາ

ວານ ພວກປາສະຫລາມ ແລະ ກໍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ຢູ່ອາເມຣິກາໃຕ້ ພວກເຮົາກໍຢາກໄປຫັ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກ ເສືອຈາກົວ ແລະສິງພູເຂົາ ຄືກັນ.”

ໂດຍການລ້ອມຮົ້ວກັ້ນບໍລິເວນສະຫງວນແທ້ໆ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາຫວັງ ວ່າ ຈະໄດ້

ປົກປ້ອງຈຳພວກສັດ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນໄດ້ຕະເວນໄປ ທົ່ວຢ່າງເສລີ.

South Africa, which has the largest population of rhinos in the world, has been the country hit hardest by poaching. Between 2007 and 2015, there was a 9,000% increase in poaching there, reaching a high of 1,215 animals in 2014. While numbers have been declining since then, poaching remains a problem. But as Faith Lapidus reports, technology is helping turn one game reserve into a high-tech fortress.



African wildlife a major source of tourist dollars is threatened by poachers. Despite aerial surveillance, foot patrols and electrified fences - illegal incursions are still being made into South Africa's parks.



But not in Mpumalanga Game Reserve, a private game reserve adjacent to Kruger National Park, where technology is being used to track the movements of people and potential poachers.



Using closed circuit TV, long-range thermal cameras, sensors and a WiFi network, technology firms Cisco and Dimension Data implemented a pilot project called Connected Conservation, focused on protecting rhinos.



Bruce "Doc" Watson, Connected Conservation Group Executive

"There was a desperate need to stop poaching and we came along, had a look at the environment with our solution architects, our design architects from both companies, put a solution together effectively, designed it, implemented it and had some great successes particularly in our first year of operations, 2016. We reduced poaching by 96 percent and from January 2017 to today, we have not had a rhino poached."



With information from the various cameras and sensors monitored and collected in a central 24-hour control room, ranger response times have dropped from 30 to seven minutes.



Endri Steyn, Game Ranger

"It gives us now visibility in different areas where we previously did not have visibility, and you know you can hide your tracks when crossing a road, but you cannot hide in front of a camera, so it gives us that opportunity to make sure that we see the people and then we can react by the means of human intervention."



Connected Conservation aims to provide their system across the globe, minimizing poaching of other at-risk animals.



Bruce "Doc" Watson, Connected Conservation Group Executive

"Obviously looking throughout Africa, looking to save species like the rhino, the elephant, lion and pangolin. We have got two requests out of India to do two tiger sanctuaries, looking at Asia to protect the tigers as well. Having a look at the ocean, we have had a call out of Bain in New Zealand, to protect sea rays, whales and sharks and then obviously in South America we want to go in there and protect the jaguars and mountain lions too."