ກຸ່ມຕາລິບານ ປະຕິເສດຕໍ່ການຕ້ອງຕິທີ່ຮຸນແຮງຄັ້ງໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ລັດຖະບານກາບູລ

ກຸ່ມຕາລິບານຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງລັດຖະບານພວກເຂົາຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ຈາກການຕ້ອງຕິທີ່ຮຸນແຮງຄັ້ງໃໝ່ຈາກສະຫະລັດທີ່ວ່າ ຄະນະຜູ້ນໍາຜູ້ຊາຍໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລນັ້ນ ແມ່ນ “ປົກຄອງໂດຍຊົນເຜົ່າດຽວ” ແລະບໍ່ມີຫຼາຍພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.
“ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະພວກເຮົາຂໍປະຕິເສດ,” ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ່ານຊາບີຮຸນລະ ມູຈາຮີດ (Zabihullah Mujahid) ກ່າວຕໍ່ VOA ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຕໍ່ການຕ້ອງຕິ ຂອງ ທ່ານທອມ ເວັສ໌ທ (Tom West) ເຊິ່ງເປັນທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ.
ທ່ານມູຈາຮີດ ກ່າວຢືນຢັນວ່າ “ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ, ຂໍ້ກໍານົດທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ແລະຄ່ານິຍົມຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານການພິຈາລະນາແລ້ວ.”
ທ່ານ ເວັສ໌ທ ກ່າວຖະແຫຼງໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດໃນ ເຢຍຣະມັນ ວ່າ ການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລິບານກ່ຽວກັບການເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິໃນການສຶກສາ ແລະການເຮັດວຽກງານຂອງພວກແມ່ຍິງ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ, ແຕ່ ທ່ານພົບວ່າ ພວກເຂົາ “ເຂັ້ມງວດ” ໃນຄໍາຖາມຂອງຂອງລັດຖະບານທີ່ເປັນໂຕແທນ.
“ມັນບໍ່ມີແມ່ຍິງຈັກຄົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາໃນລັດຖະບານຊຸດນີ້. ມັນເກີນຄໍາອະທິ ບາຍ ມັນໄດ້ຖືກປົກຄອງໂດຍຊົນເຜົ່າດຽວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນການຂາດຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສູງສ່ວນຫຼາຍຂອງລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາທີ່ດີເລີດ,” ທ່ານ ເວັສ໌ທ ກ່າວ.
ກຸ່ມຕາລິບານ ແມ່ນຊົນເຜົ່າ ພາສທູນ (Pashtun), ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຄະນະລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ນໍາອາວຸໂສຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ລວມເຖິງ ຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຂວໍ້າບາດອັນຍາວນານຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບອໍານາດຄືນຈາກການຂັບໄລ່ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍພັນທະມິດຂອງອົງການ NATO ທີ່ໄດ້ຖອນກອງກໍາລັງທະຫານທັງໝົດ ອອກຈາກປະເທດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍຫຼັງຈາກສົງຄາມ 20 ປີ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ