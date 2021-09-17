ກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ

ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ກະບົດເປັນເວລາ 2 ທົດສະວັດນັ້ນ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມແລະຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍເອີ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ບໍ່ແມ່ນຫຼັກການ ອິສລາມ ແລະມັກຈະທຳການໂຈມຕີ ພວກພະນັກງານເລືອກຕັ້ງແລະການໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງຕ່າງໆ.
ແຕ່ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ເວລານີ້ ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວພວມທຳການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຖາວອນທີ່ອີງຕາມກົດໝາຍສາສະໜາອິສລາມ ຫຼືຊາເຣຍ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ ພະແນກພາສາເອີດູຂອງວີໂອເອນັ້ນ ທ່ານຊູເຮລ ຊາຮີນ ຫົວໜ້າໂຄສົກ ຫ້ອງການດ້ານການເມືອງ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ນະຄອນໂດຮ້າ ປະເທດກາຕ້າ ກ່າວວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານຊາຮີນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີລັດຖະທຳມະນູນໃນອະ ນາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງພວມຈະມີການພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໃນອະນາຄົດ ກ່ຽວກັບວ່າເວລາໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນເລື້ອງນີ້ ໃນເວລານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດຽວນີ້.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານຊາຮີນ ມີຂຶ້ນໃນການຕອບຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານ ທ່ານອີບຣາຮິມ ຣາຍຊີ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີິການເລືອກຕັ້ງໃນອັຟການິສຖານເພື່ອຕັດສິນຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ການຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຊົນກຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍໆກຸ່ມ ແລະກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານຕາລີບານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ລັດຖະມົນຕີຮັກສາການຊົ່ວຄາວຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານເອເມຍ ຄານ ມູຕາກີ ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໂດຍກ່າວວ່າ ຕ່າງປະເທດບໍ່ຄວນທີ່ຈະຍື່ນມືເຂົ້າມາແຊກແຊງ ໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ.
ກຳລັງຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ່້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາຜ່ານມາຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີອາສຣາຟ ການິ ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານພັງທະລາຍລົງແລະມີການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນອອກຈາກປະເທດ ໂດຍສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ.
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