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ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ, ຝ່າຍ​ຄ້ານ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ ນະຄອນຫຼວງມົ​ສ​ກູ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ລາ​ຟ​ຣອ​ຟ ຕ​້ອນ​ຮັບ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຜູ້​ແທນ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບຫຼາຍ​ຝ່າຍ ກ່ຽວ​ກັບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົ​ສ​ກູ, ຣັດ​ເຊຍ. 9 ພະ​ຈິກ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ຕົວ​ແທນ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຈະ​ພົບປະ ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ
ນິສຖານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ເປັນເວລາສອງວັນ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລືສ້າງ
ສາສັນຕິພາບໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ, ແຕ່ບັນດາທູດພິເສດຈາກລັດຖະບານ ກາບູລ ຈະ
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫານີ້, ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ແຕກ​
ແຍກທາງການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກ
ຄີຊາດ ຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ອາສຣັຟ ການີ ມີຄວາມອ່ອນແອຂຶ້ນຕື່ມ.

ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ກອງ​ປະ​ຊຸມສັນ​ຕິ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ” ໃນ ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນໄດ້
ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານ ຄວາມກ້າວໜ້າ “ທີ່ສຳຄັນ”
ໃນການເຈລະຈາ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກັບພວກກະບົດ ຕາລີບານ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ເຂົາເຈົ້າກໍຈະບໍ່ໄດ້ລວມເອົາລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານເຂົ້ານຳ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ພົວ​ພັນ​ໂດຍ​ກົງ​ ຫຼື ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ອ້ອມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບາ​ນ​
ທ່ານ ການີ, ໂດຍຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເປັນ “ຫຸ່ນເຊີດ” ໃຫ້ອາເມຣິກາ.

ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ
ການເມືອງ” ຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດ ກາຕ້າ ນັ້ນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ມົສກູ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງນັກເຈລະຈາອາວຸໂສຂອງພວກກະບົດ,
ທ່ານ ເຊີ ໂມຮຳມັດ ອັບບັສ ສຕາເນັກໄຊ.

ໂຄ​ສົກ​ທ່ານ ຊາ​ບິນ​ຮຸ​ລ​ລາ ມູ​ຈາ​ຮິດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້
ນີ້ວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານ ມີເຈຕະນາທີ່ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ມົສກູ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງ
ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມເຂົ້າໃຈກັບກຸ່ມການເມືອງພາຍນອກລັດຖະບານ ອັຟກາ
ນິສຖານ.

ກຸ່ມດິນ​ແດນ ອິ​ສ​ລາມ ຫຼື ຕາ​ລີ​ບານ ນັ້ນ ຢາກ​ໃຊ້​ໂອ​ກາດນີ້​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ ເພື່ອ​ອະ​ທິ
ບາຍເຖິງການຢືນຢັດທີ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍ ຊາເຣຍ ແລະ ຈັນຍາບັນຕໍ່ຫຼາຍໆພັກການ
ເມືອງ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກົນໄກ ກ່ຽວກັບ
ການສິ້ນສຸດການຍຶດຄອງ ຂອງສະຫະລັດໃນ ອັຟການິສຖານ ໃນອະນາຄົດ, ຮັກສາ
ສັນຕິພາບໃນບ້ານເກີດໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງ ການປົກຄອງພາຍໃນລະບົບອິສ
ລາມອັຟການິສຖານ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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